1 Wildcardgewinnerin Helena durfte die Show nach ihrem Sieg in der vergangenen Woche moderieren. Foto: ProSieben/Weiya Yeung

Zum ersten Mal in der Geschichte von „Wer stiehlt mir die Show?" durfte eine Wildcardgewinnerin die Sendung auf ProSieben moderieren. Wie der Abend lief.









Diese Premiere sorgte für Begeisterung. Am Sonntagabend moderierte erstmals eine Wildcardgewinnerin die ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“. Helena Charlotte Sigal hatte vor einer Woche das Finale gegen Joko Winterscheidt gewonnen und durfte somit am Sonntag durch die Show führen. Das machte sie wie ein Profi und lieferte dem Sender eine Topquote.

Die 26-Jährige hatte offenbar gar kein Lampenfieber und führte souverän durch den Abend. Derweil kämpften die Promi-Kandidaten um Punkte. Joko Winterscheidt, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz und Rapper Sido lieferten sich zu Beginn ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Weltrekord und Moderatorenwechsel

Für die Show ließ sich Helena einiges einfallen. So verschaffte ein Spiel Sido sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde. Ihm gelang es, sieben Donuts übereinanderzustapeln. Eine offizielle Richterin überprüfte alles auf seine Richtigkeit und Sido erhielt tatsächlich eine Urkunde.

Das war aber nicht die einzige Überraschung der Show. Die Neu-Moderatorin hatte ein altgedientes Ass im Ärmel und zauberte Johannes B. Kerner aus dem Hut. Ihm überließ sie die Leitung eines Spiels, während sie sich derweil ein Päuschen gönnte.

Während sich Helena also erholte, biss sich Joko immer mehr in die Show und schaffte es schließlich auch ins Finale. Dort gelang ihm die Revanche und er siegte gegen die Wildcardgewinnerin. Damit übernimmt er die Sendung am kommenden Sonntag wieder. Der Auftritt von Helena wird trotzdem in Erinnerung bleiben.