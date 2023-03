1 Der Münchner Svenrik im Glück: Am kommenden Sonntag darf er „Wer stiehlt mir die Show?“ moderieren. Foto: ProSieben/Weiya Yeung

Die aktuelle Staffel der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ steckt voller Überraschungen. Erneut hat es am Sonntagabend ein Wildcard-Kandidat geschafft, Moderator Joko Winterscheidt den Job zu klauen. Es war ein knappes Ergebnis, doch am kommenden Sonntag steht nicht Joko sondern der Münchner Svenrik als Quizmaster im Fernsehstudio.

Zuvor schon hatte Kandidatin Helena für ein Novum gesorgt und erstmals in der Geschichte der Show als nicht-prominente Person gewonnen. Sie führte in der darauffolgenden Woche, so wollen es die Regeln, als Moderatorin durch die Sendung. Eine Sendung, die sie als Gewinnerin komplett nach ihren eigenen Wünschen gestalten durfte. Die 26-Jährige absolvierte diesen Job ziemlich souverän und sorgte außerdem für eine Top-Quote zur Prime Time.

Die Promi-Kandidaten, die in der aktuellen Staffel ebenfalls Woche um Woche um den Sieg kämpfen sind Rapper Sido, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz.

Am kommenden Sonntagabend, 12. März, sitzt nun auch wieder Joko Winterscheidt im Rate-Team, wenn es heißt „Wer stiehlt Svenrik die Show?“ Los geht es wie immer um 20.15 Uhr.