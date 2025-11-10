Wer stiehlt mir die Show? : Olli Schulz setzt sich durch

Von Olli Dittrich zu Olli Schulz: Nach nur einer Folge muss Joko Winterscheidt seine Sendung schon wieder abgeben. Die fünfte Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" wird damit von Olli Schulz präsentiert.

Erst in der vorherigen Folge hatte Joko Winterscheidt (46) seine Sonntagabend-Show von Olli Dittrich (68) zurückgewonnen. Nun musste er sich in der vierten Ausgabe der zehnten Staffel seiner ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" schon wieder geschlagen geben: Diesmal konnte ihm Komiker Olli Schulz (52) die Moderation abluchsen.

Zwei Ollis im Halbfinale Zum zweiten Mal in dieser Staffel setzte sich der Musiker gegen seine prominenten Mitstreiter - Schauspielerin Karoline Herfurth (41) und Entertainer Olli Dittrich - sowie Wildcard-Kandidatin Elmas (23) aus Dortmund durch und hatte endlich am Ende auch Erfolg. Zuvor galt es, Spiele wie "Die leichen Fünf", "Zusammen singt wir stark", "Du bist, was du Tourist" und eine Variante vom "Domino Day" zu bestreiten. Als Erste musste Polizeikommissarin Elmas die Show verlassen, gefolgt von Karoline Herfurth.

Also traten die beiden Ollis im Halbfinale gegeneinander an. Bei "Halt, Stopp! Jetzt quizze ich!" hatte Dittrich keine Chance gegen Schulz, der schließlich mit zwei Münzen ins Finale gegen Winterscheidt zog.

"Ich habe etwas ganz Besonderes vorbereitet"

Dort bewies Schulz, der bereits in der vierten Staffel im Jahr 2022 eine Ausgabe gewonnen hat, Wissen und Nerven. Dank seines Sieges darf er die nächste Ausgabe moderieren. "Ich habe etwas ganz Besonderes vorbereitet - ich hab' Bock auf euch!", kündigte er an. Zu sehen ist die fünfte Folge mit dem 52-Jährigen als Gastgeber am Sonntag, 16. November, ab 20:15 Uhr (auf ProSieben und vorab bei Joyn).