Wer stiehlt mir die Show? : Olli Schulz setzt sich durch

Von Olli Dittrich zu Olli Schulz: Nach nur einer Folge muss Joko Winterscheidt seine Sendung schon wieder abgeben. Die fünfte Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" wird damit von Olli Schulz präsentiert.
Erst in der vorherigen Folge hatte Joko Winterscheidt (46) seine Sonntagabend-Show von Olli Dittrich (68) zurückgewonnen. Nun musste er sich in der vierten Ausgabe der zehnten Staffel seiner ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" schon wieder geschlagen geben: Diesmal konnte ihm Komiker Olli Schulz (52) die Moderation abluchsen.