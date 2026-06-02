Neue Staffel, neue Herausforderer: ProSieben hat die Promis enthüllt, die in der neuen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Joko Winterscheidt antreten werden. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.
In Berlin haben die Dreharbeiten zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" begonnen. Ab sofort entstehen sechs neue Folgen für die Ausstrahlung im Herbst 2026. Im Mittelpunkt steht erneut die Frage: Wer schafft es, Moderator Joko Winterscheidt (47) seine eigene Show zu entreißen?