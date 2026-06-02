Neue Staffel, neue Herausforderer: ProSieben hat die Promis enthüllt, die in der neuen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Joko Winterscheidt antreten werden. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.

In Berlin haben die Dreharbeiten zur neuen Staffel der ProSieben-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" begonnen. Ab sofort entstehen sechs neue Folgen für die Ausstrahlung im Herbst 2026. Im Mittelpunkt steht erneut die Frage: Wer schafft es, Moderator Joko Winterscheidt (47) seine eigene Show zu entreißen?

Diese Stars treten gegen Joko Winterscheidt an Jetzt hat ProSieben das prominente Teilnehmerfeld bekannt gegeben: Mit dabei sind Comedy-Star Carolin Kebekus (46), Basketballprofi Moritz Wagner (29) und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (39). Gemeinsam treten sie gegen Joko Winterscheidt an - mit dem Ziel, ihm seinen Moderationsplatz abzunehmen.

Auch das Publikum bleibt ein fester Bestandteil des Formats: Über eine Wildcard können Zuschauerinnen und Zuschauer ins Spiel einsteigen und sich im Quiz für die Chance auf einen außergewöhnlichen Preis qualifizieren - die eigene Prime-Time-Show auf ProSieben.

Joko Winterscheidt zeigt sich vor Staffelstart gewohnt selbstbewusst und betont, dass er sich zwar über die prominente Besetzung freue, seine Chancen aber weiterhin klar bei sich sehe: "Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich."

Das Spielprinzip bleibt dabei unverändert: Nach mehreren Quizrunden scheiden nach und nach Kandidatinnen und Kandidaten aus, bis im Finale nur noch eine Person gegen Joko antritt. Die Gewinnerin oder der Gewinner darf die Show in der nächsten Folge selbst moderieren und gestalten, während Winterscheidt in die Kandidatenrolle wechselt. Die Finalrunde übernimmt erneut Katrin Bauerfeind.

Die neuen Folgen sind im Herbst 2026 auf ProSieben sowie bei Joyn zu sehen.