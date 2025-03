Wer stiehlt mir die Show?: Joko Winterscheidt erobert Sendung zurück

1 Joko Winterscheidt setzte sich im Finale gegen Teddy Teclebrhan durch - und wird damit die vierte Folge am 30. März wieder selbst präsentieren. Foto: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Die dritte Folge der neunten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" durfte Teddy Teclebrhan moderieren. Der Komiker lieferte am Sonntagabend eine Comedy-Show, in der es zwischendurch ein paar Spiele gab. Am Ende konnte Joko Winterscheidt seine Sendung zurückgewinnen.











Link kopiert



"Wer stiehlt Teddy Teclebrhan die Show?" hieß es am 16. März auf ProSieben. Denn Komiker Teclebrhan (41) hatte die zweite Folge der neunten Staffel gewonnen und durfte sich deshalb in der dritten Ausgabe als Moderator betätigen. Doch lange währte sein Glück nicht: Joko Winterscheidt (46) setzte sich im Finale durch und holte sich damit seine Sendung zurück. Er wird also die vierte Folge wieder präsentieren.