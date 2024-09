Der Drehort von "Wer stiehlt mir die Show?" trägt zur einzigartigen Atmosphäre der Quiz-Show bei. Gedreht wird die Show in einem modernen Fernsehstudio, das mit seinem auffälligen Bühnenbild und kreativen Set-Design perfekt zum humorvollen und abwechslungsreichen Konzept passt. Diese Studiokulisse wird dafür verwendet.

In welchem Studio wird „Wer stiehlt mir die Show?“ gedreht?

Die Folgen von „Wer stiehlt mir die Show?“ werden im Studio in Berlin in Adlershof in Studio G, dem zweitgrößten Fernsehstudio in Berlin, aufgezeichnet. Insgesamt sitzen circa 460 Zuschauer im Publikum. Gefilmt werden die Folgen einer Staffel immer einige Monate vor Ausstrahlung.

Andere Shows, die ebenfalls in den Studios in Berlin gedreht werden, sind beispielsweise „The Voice of Germany“ und „Late Night Berlin“.

Wo wurde das Intro zu „Wer stiehlt mir die Show?“ gedreht?

Im Einspieler von „Wer stiehlt mir die Show?“ tanzt Moderator Joko Winterscheidt durch ein rosa Gebäude. Hierbei handelt es sich um den Apartmentkomplex „La Muralla Roja“, das im Osten an der spanischen Küste und circa 130 Kilometer südlich von Valencia liegt.

Quelle: Shuang Chen520

Wo kann man „Wer stiehlt mir die Show?“ schauen?

Staffel 8 läuft seit dem 8. September 2024 immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf Joyn nachträglich streamen. Auch Vorherige Staffeln können Sie kostenfrei auf der Streaming-Plattform nachschauen.

Hier geht’s direkt zur Show bei Joyn:

ANZEIGE

Alle Infos zu den Sendezeiten der 8. Staffel finden Sie hier: Wo kann man „Wer stiehlt mir die Show?“ nachschauen?

Das Konzept von „Wer stiehlt mir die Show?“

"Wer stiehlt mir die Show?" ist eine deutsche Spielshow, die seit 2021 auf ProSieben ausgestrahlt wird und von Joko Winterscheidt moderiert wird. Der Titel beschreibt das Konzept der Sendung recht treffend: Es geht darum, dass Joko selbst seine Moderatorenrolle verteidigen muss, da die Kandidaten darum kämpfen, ihm die Show "zu stehlen" und die nächste Folge zu moderieren.

In jeder Folge treten drei prominente Gäste und ein Wildcard-Gewinner (aus dem Publikum) in verschiedenen Quiz- und Spielrunden gegeneinander an. Der Sieger der Show übernimmt in der nächsten Episode die Rolle des Moderators, während Joko als Kandidat zurückkehren muss, um seine Show zurückzugewinnen.

Die Sendung ist für ihren humorvollen und kreativen Ansatz bekannt und mischt Quizfragen mit unterhaltsamen Herausforderungen. Die wechselnden Moderatoren sorgen zusätzlich für Abwechslung, da jede Ausgabe unter einer neuen "Regie" und mit einem neuen Stil präsentiert wird.

Ein großer Teil des Reizes liegt in der lockeren und humorvollen Atmosphäre sowie den oft überraschenden Wendungen, wenn Joko die Kontrolle über seine eigene Show verliert.