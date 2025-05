Wer stiehlt mir die Show? : Diese Stars sind in Staffel 10 dabei

Seit heute produziert ProSieben in Berlin die Jubiläumsausgabe der prominenten Quizshow "Wer stiehlt mir die Show", bei der es darum geht, Moderator Joko Winterscheidt (46) die Rolle als Gastgebers abzuluchsen. In Staffel zehn treten laut Senderinformationen an: Schauspielerin Karoline Herfurth (40, "Fack ju Göhte"), Kultmusiker Olli Dittrich (68, "Die Doofen"), Komiker Olli Schulz (51) und traditionell je Folge ein Wildcard-Gewinner oder eine Gewinnerin aus dem Publikum.

Einen Vorteil hat Olli Schulz, der in Staffel vier von 2022 bereits gegen Joko Winterscheidt gewann und eine Ausgabe in Pfadfinder-Aufmachung moderieren durfte. Winterscheidt gibt sich gewohnt gelassen und unbeeindruckt von der Auswahl seiner neuen Gegner: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden."

Lesen Sie auch

So gewinnt einer der Stargäste die Show für sich

Die prominenten Gäste erspielen in verschiedenen Quiz-Kategorien Punkte, die Winterscheidt als Quizmaster anführt. Wer in einer von drei Gewinnstufen die wenigstens Punkte erreicht, muss die Show verlassen. Im Finale muss Winterscheidt selbst ran und gegen den verbliebenen Kandidaten antreten. Die Siegerin oder der Sieger stiehlt ihm buchstäblich die Show und darf das Format in der nächsten Folge moderieren und frei gestalten. Arbeitslos wird Moderator Joko Winterscheidt allerdings dadurch nicht und muss in der Ausgabe seines Kontrahenten versuchen, die eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Entertainerin und Podcasterin Katrin Bauerfeind (42).

Im Herbst sollen die sechs neuen Folgen auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.