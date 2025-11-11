Wer stiehlt mir die Show?: Diese Stars sind bei der elften Staffel dabei

Aktuell zeigt ProSieben sonntagabends noch die zehnte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". An Nachschub wird bereits gearbeitet. Die Produktion für eine weitere Staffel der Sendung von Joko Winterscheidt startete am Montag. Auch die prominenten Kandidaten sind schon bekannt.
Gute Nachrichten für Fans von "Wer stiehlt mir die Show?": Wie ProSieben mitteilt, wird eine elfte Staffel der Primetime-Sendung mit Moderator Joko Winterscheidt (46) produziert. Die Dreharbeiten haben demnach am Montag in Berlin begonnen. Das ist zur neuen Staffel bereits bekannt.