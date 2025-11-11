Wer stiehlt mir die Show?: Diese Stars sind bei der elften Staffel dabei

Aktuell zeigt ProSieben sonntagabends noch die zehnte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". An Nachschub wird bereits gearbeitet. Die Produktion für eine weitere Staffel der Sendung von Joko Winterscheidt startete am Montag. Auch die prominenten Kandidaten sind schon bekannt.

Gute Nachrichten für Fans von "Wer stiehlt mir die Show?": Wie ProSieben mitteilt, wird eine elfte Staffel der Primetime-Sendung mit Moderator Joko Winterscheidt (46) produziert. Die Dreharbeiten haben demnach am Montag in Berlin begonnen. Das ist zur neuen Staffel bereits bekannt.

Promis aus Sport, Kabarett und Musik Während derzeit noch die zehnte Staffel mit Schauspielerin Karoline Herfurth (41), TV-Star Olli Dittrich (68) sowie Musiker und Entertainer Olli Schulz (52) ausgestrahlt wird (sonntags, 20:15 Uhr), stehen die nächsten Stars schon in den Startlöchern. Winterscheidt muss sich auf Promis mit Expertise aus drei verschiedenen Gebieten gefasst machen. Denn ihm wollen Ex-Tennisspielerin Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (40) und Sänger Nico Santos (32) die Show streitig machen. Hinzukommt wie gewohnt in jeder Folge ein Zuschauer oder eine Zuschauerin als Wildcard-Kandidat.

Joko Winterscheidt gibt sich in der Presseerklärung des Senders siegessicher: "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"

Sechs Folgen im Frühjahr

Auch die neue Staffel umfasst sechs Folgen, die von Florida Entertainment GmbH für ProSieben und Joyn produziert werden. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2026 angekündigt.

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" versuchen die Kandidaten und Kandidatinnen, Joko Winterscheidt die Sendung abzuluchsen. In verschiedenen Spielen und Wettkämpfen treten sie zunächst gegeneinander an. Nach und nach scheiden die Kandidaten aus, am Ende tritt der oder die Beste gegen Winterscheidt im Finale an, das auch künftig von Katrin Bauerfeind moderiert wird. Wer dieses gewinnt, darf die nächste Folge der Show nach eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko Winterscheidt versucht dann, seine Sendung zurückzugewinnen.