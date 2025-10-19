Wer stiehlt mir die Show?: Das sind die Stars der zehnten Staffel

In der neuen Staffel seiner ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" kann Joko Winterscheidt gleich drei sehr erfolgreiche Künstler begrüßen. Ein kurzer Blick auf die bisherigen Karrieren von Olli Dittrich, Karoline Herfurth und Olli Schulz.
Am Sonntag, dem 19. Oktober, startet wieder "Wer stiehlt mir die Show?" mit sechs neuen Folgen (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). In der zehnten Staffel wollen Gastgeber Joko Winterscheidt (46) drei prominente Gäste seine Sendung streitig machen, die sich schon lange einen Namen im Showbusiness gemacht haben.