1 Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz in "Wer stiehlt mir die Show?". Foto: © ProSieben / Weiya Yeung

Das Finale der aktuellen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist vorüber. Ein prominenter Kandidat hat sich den Sieg in Folge sechs der Sendung geholt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Die letzte Folge der aktuellen Staffel der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" ist vorüber. Dieses Mal haben die Kandidaten um ein Rätselheftcover gespielt. Durch den Abend führte sie Moderator Sido (42), der vergangene Woche gewonnen hatte. Mit dabei in Episode sechs war neben Joko Winterscheidt (44) und den Promis Jasna Fritzi Bauer (34) und Bill Kaulitz (33) auch Wildcard-Teilnehmerin Shirin.

Den Sieg im Finale holt sich am Ende Bill Kaulitz. Der Tokio-Hotel-Star konnte unter anderem mit seinem Musikwissen glänzen. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer dagegen war die erste Kandidatin, die die Show verlassen musste. Ihr folgte Wildcard Shirin nach Gewinnstufe zwei und anschließend musste auch Joko Winterscheidt die Segel streichen. Bill Kaulitz und Sido bestritten das Finale, aus dem der 33-Jährige am Ende als Sieger hervorging.

Erlös für den guten Zweck

Bill Kaulitz sichert sich damit das Rätselheftcover. Erstmalig geht der Erlös an einen guten Zweck und unterstützt Obdachlose in Deutschland. Auf Twitter schreibt ProSieben nach dem aktuellen Finale von "Wer stiehlt mir die Show?": "'Bills witziges Rätsel-Karussell' ist ab morgen in deutschen Großstädten als Obdachlosenzeitung erhältlich. Kauft fleißig. Lasst Trinkgeld da." Zudem heißt es auf dem Kurznachrichtendienst vom Sender: "Wir sehen uns zur nächsten Staffel dieser ganz besonderen Show."