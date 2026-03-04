Die Geheimnisse von Staffel vier sind gelüftet, aber "Bridgerton"-Fans fiebern längst neuen Folgen entgegen: Wer steht dann im Mittelpunkt und wann geht es mit der Erfolgsserie auf Netflix weiter?
Nachdem die vierte Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" erneut für viel Wirbel gesorgt hat, freuen sich die Fans schon auf die Fortsetzung. Eine fünfte und sechste Staffel der TV-Show, die auf der Buchreihe von Julia Quinn basiert, sind bestätigt. Die Gerüchteküche brodelt bereits, um wen sich die nächsten Folgen drehen könnten. Achtung, Spoiler!