Die Geheimnisse von Staffel vier sind gelüftet, aber "Bridgerton"-Fans fiebern längst neuen Folgen entgegen: Wer steht dann im Mittelpunkt und wann geht es mit der Erfolgsserie auf Netflix weiter?

Nachdem die vierte Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" erneut für viel Wirbel gesorgt hat, freuen sich die Fans schon auf die Fortsetzung. Eine fünfte und sechste Staffel der TV-Show, die auf der Buchreihe von Julia Quinn basiert, sind bestätigt. Die Gerüchteküche brodelt bereits, um wen sich die nächsten Folgen drehen könnten. Achtung, Spoiler!

Im Mittelpunkt der vierten Staffel stand die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha). Damit hat die Serie nun die Hälfte der Romanvorlagen von Julia Quinn adaptiert. Jedes der acht Bücher konzentriert sich auf die Liebesgeschichte eines der acht Geschwister aus der Bridgerton-Familie.

Die Produzentin der Regency-Serie, Shonda Rhimes, hat bereits verraten, dass sie plant, "Bridgerton" ebenfalls über acht Staffeln laufen zu lassen, eine für jedes Geschwisterkind. Allerdings halten sich die Showrunner nicht unbedingt an die Reihenfolge der Bücher, Colins (Luke Newton) Geschichte wurde in der Serie vor Benedicts erzählt. Damit bleibt spannend, wer die Hauptfigur der nächsten Staffel sein wird.

Wer steht im Mittelpunkt von Staffel fünf?

Zur Auswahl stehen zwei Figuren. Bei der Premiere des ersten Teils von Staffel vier im Januar 2026 verriet Showrunnerin Jess Brownell, dass die Schwestern Eloise (Claudia Jessie) und Francesca (Hannah Dodd) die Hauptrollen in den zwei nächsten Staffeln übernehmen werden. Allerdings fügte sie laut "Deadline" hinzu: "In welcher Reihenfolge? Das kann ich nicht sagen."

Wenn Eloise die nächste "Bridgerton"-Hauptfigur wird, würde Staffel fünf den fünften Roman "To Sir Philip, With Love" ("In Liebe, Ihre Eloise") adaptieren. Darin erfährt Eloise vom Tod Marinas, der Frau von Philip Crane. Die beiden tauchten in der Serie in Staffel eins und zwei auf. Eloise und Philip werden im fünften Buch Brieffreunde, nachdem sie ihm einen Kondolenzbrief geschickt hat, und entwickeln mit der Zeit eine Freundschaft, aus der mehr wird.

Allerdings hat Staffel vier der Serie bereits den Anfang von Francescas Buch "When He Was Wicked" ("Ein hinreißend verruchter Gentleman") adaptiert. Achtung, Spoiler! In dem Roman wird der Tod ihres Mannes John Stirling, dem Earl of Kilmartin, thematisiert, der in der Serie bereits zu sehen war. Francesca plant im Buch später, erneut zu heiraten. In der Vorlage kommt Johns Cousin Michael Stirling von einer Indien-Reise zurück und Francesca lernt bald eine neue Seite von ihm kennen. In der Netflix-Serie wird die Figur des Michael Stirling als Michaela Stirling (gespielt von Masali Baduza) neu interpretiert.

Kommt Staffel fünf früher als gedacht?

"Bridgerton"-Fans haben sich an Pausen von zwei Jahren zwischen den Staffeln gewöhnt. Staffel fünf könnte aber etwas früher erscheinen. Vor der vierten Staffel teilte Showrunnerin Jess Brownell laut "The Hollywood Reporter" mit, dass man versucht habe, die Produktion zu "beschleunigen". Das neue permanente Außenstudio könnte das unterstützen. Die Dreharbeiten zur nächsten Staffel sollen angeblich im Frühjahr 2026 beginnen.

Welche Schauspieler sind dabei?

Vermutlich werden dann die meisten Hauptdarsteller vor die Kamera zurückkehren. Dazu gehören neben Claudia Jessie und Hannah Dodd unter anderem auch Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte) oder Daniel Francis (Lord Marcus Anderson).

Die Rückkehr einiger Schauspieler könnte von der neuen Hauptfigur abhängen. Wenn es Francesca ist, wird Masali Baduza als Michaela Stirling wohl eine größere Rolle erhalten. Dreht sich die neue Staffel um Eloise, könnte Schauspieler Chris Fulton zum ersten Mal seit Staffel zwei wieder seine Rolle als Phillip Crane übernehmen.

Freuen dürfen sich die Fans unterdessen erneut auf Adjoa Andoh alias Lady Danbury. In Staffel vier erlaubte die Königin ihr, zu verreisen. Showrunnerin Brownell bestätigte "Entertainment Weekly" aber, dass Andoh in Staffel fünf zurückkehren wird. "Sie werden Lady Danbury in der nächsten Staffel sehen", sagte sie.

Auch die Hauptfiguren aus Staffel vier, Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha), könnten noch mal eine Rolle spielen. Brownell verriet in einem Interview, dass Benedict sowohl für Eloise als auch für Francesca in ihren kommenden Handlungssträngen eine wichtige Stütze sein wird.

Für Nicola Coughlan alias Penelope und Luke Newton als Colin könnte es in den neuen Folgen ebenfalls noch einmal spannend werden. Schließlich enthüllte Staffel vier, dass es eine Nachfolgerin von Penelope gibt und damit eine neue, geheime Lady Whistledown...