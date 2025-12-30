Die Teams für "Die Promi-Darts-WM" im Januar 2026 stehen fest. Rainer Calmund spielt mit dem einzigen deutschen Profi, Vorjahressieger Stephen Bunting darf wie 2025 mit einem Fußballer ran. Und für Cathy Hummels ist der noch zu ermittelnde Weltmeister reserviert.
Nach der echten Darts-WM ist die "Die Promi-Darts-WM". Nur einen Tag nach dem Finale im Londoner Ally Pally dürfen die Profis mit berühmten deutschen Hobby-Pfeilewerfern ran. Am 4. Januar 2026 überträgt ProSieben das Spektakel um 20:15 Uhr live aus Bonn. Nachdem die teilnehmenden Promis schon bekannt waren, hat der Sender nun die Teams verkündet, die sie mit den Dart-Profis bilden.