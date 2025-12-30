Die Teams für "Die Promi-Darts-WM" im Januar 2026 stehen fest. Rainer Calmund spielt mit dem einzigen deutschen Profi, Vorjahressieger Stephen Bunting darf wie 2025 mit einem Fußballer ran. Und für Cathy Hummels ist der noch zu ermittelnde Weltmeister reserviert.

Nach der echten Darts-WM ist die "Die Promi-Darts-WM". Nur einen Tag nach dem Finale im Londoner Ally Pally dürfen die Profis mit berühmten deutschen Hobby-Pfeilewerfern ran. Am 4. Januar 2026 überträgt ProSieben das Spektakel um 20:15 Uhr live aus Bonn. Nachdem die teilnehmenden Promis schon bekannt waren, hat der Sender nun die Teams verkündet, die sie mit den Dart-Profis bilden.

Der Partner von Cathy Hummels (37) steht als einziger noch nicht fest. Der Platz an der Seite der Moderatorin geht an den zukünftigen Weltmeister, der am 3. Januar 2026 gekürt wird. Als Topfavorit im Ally Pally gilt Titelverteidiger Luke Littler (18). Gewinnt er, bildet er ein Team mit der Influencerin, die unter dem Kampfnamen "Darty" antritt.

Das sind die Teams der "Promi-Darts-WM" 2026

Der einzige deutsche Profi, der bei der "Promi-Darts-WM" mitwirkt, ist Martin Schindler (29). Die deutsche Nummer eins tritt mit Fußballmanager-Ikone Reiner Calmund (77) alias "Bützche-Werfer" an.

Gülcan Kamps (43) bildet mit Luke Humphries (30), dem Weltmeister von 2024, ein Duo. Auf der Bühne sind sie aber zu dritt, denn die Moderatorin ist schwanger. Deshalb hat sie den Spitznamen "Baby Power" gewählt. Joey "Der Ire" Kelly (53) spielt mit Michael van Gerwen (36), der brasilianische Ex-Fußballer und "Kugelblitz" Ailton (52) mit Stephen Bunting (40). Der Engländer gewann die Promi-WM im letzten Jahr und ebenfalls mit einem Fußballer: Patrick Owomoyela (46). Der österreichische TV-Koch Alexander "Der Schla-Wiener" Kumptner wechselt sich derweil mit Nathan Aspinall (34) ab.

Christian Düren (35) moderiert - wie die letzten Jahre auch - das Event im Maritim Hotel Bonn. Elmar Paulke (55), der als deutsche Stimme des Dartsports gilt, kommentiert.