Wer spielt morgen im Halbfinale? (Dienstag, 21 Uhr)

Die Fußball-Europameisterschaft geht in die ganz heiße Phase. Die Halbfinal-Spiele stehen an. Welche Teams treten morgen und übermorgen (Dienstag/Mittwoch, 9./10. Juli) gegeneinander an – und wo kann man die Partien sehen? Ein Überblick:

Deutschland ist raus, ein mögliches Sommermärchen 2.0 nach der Niederlage der DFB-Auswahl im EM-Viertelfinale damit Makulatur. Allerdings: die Art und Weise, wie sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team bei der Heim-EM auf und neben dem Platz präsentiert haben, macht Mut für die Zukunft. Nächstes Ziel: Die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

Von den ursprünglich 24 Mannschaften, die nach Deutschland gereist sind, um am Turnier teilzunehmen, sind also die allermeisten schon wieder heimgeflogen. Die verbliebenen vier Teams dürfen sich weiterhin (berechtigte) Hoffnungen auf den Titel machen – denn in der K.o.-Runde ist bekanntlich alles möglich, nicht unbedingt die Mannschaft, die spielerisch überzeugt, gewinnt am Ende auch.

Welche Partien stehen heute auf dem Spielplan? Und wie haben die Mannschaften zuletzt gespielt?

EM 2024: Wer spielt morgen (Dienstag)? - Uhrzeit und Übertragung

An diesem Dienstag, 9. Juli, steht das erste Halbfinale der EM auf dem Programm:

Dienstag, 9. Juli, 21 Uhr: Spanien - Frankreich in München (ZDF/MagentaTV)

Welche Schiedsrichter sind im Einsatz?

Die Halbfinal-Partie leitet der slowenische Schiedsrichter Slavko Vinčić. Seine Assistenten sind Tomaž Klančnik und Andraž Kovačič. Vierter Offizieller ist Ivan Kružliak.

Wie haben Spanien und Frankreich bislang gespielt?

Spanien schlug die DFB-Auswahl bekanntlich - und für deutsche Fans äußerst schmerzhaft - am Freitag im Viertelfinale mit 2:1 nach Verlängerung. Der Weg ins Halbfinale sah für Spanien wie folgt aus:

Gruppe B

3:0 - Kroatien

1:0 - Italien

1:0 - Albanien

Achtelfinale

4:1 Georgien

Viertelfinale

2.1 n. V. - Deutschland

Frankreich konnte sich am Freitag im Viertelfinale mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Portugal durchsetzen. Der Weg der Équipe Tricolore bis dato sieht wie folgt aus:

Gruppe D

1:0 - Österreich

0:0 - Niederlande

1:1 - Polen

Achtelfinale

1:0 - Belgien

Achtelfinale

0:0 n. V., 5:3 i. E. - Portugal

Spanien-Frankreich, Niederlande-England

Nach dem ersten Halbfinale findet einen Tag später, am Mittwoch, 10. Juli, um 21 Uhr die zweite Paarung statt. In dieser treffen die Niederlande in Dortmund auf England.

Wer spielt am Mittwoch, und wie sieht der Zeitplan aus?

Insgesamt werden bei der „Euro 2024“ 51 Partien gespielt. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht.

Gruppenphase: 14. Juni 2024 bis 26. Juni

Achtelfinale: 29. Juni 2024 bis 2. Juli

Viertelfinale: 5. bis 6. Juli

Halbfinale: 9. bis 10. Juli

Finale: 14. Juli

EM 2024: Wie viel Geld gibt es für das Halbfinale?

Wie schon bei der letzten EM 2021 steht derselbe Gesamtbetrag zur Verfügung, der an die Verbände der 24 Mannschaften verteilt wird. Bei der EM 2024 werden insgesamt 331 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Der Verteilungsschlüssel hat sich ebenfalls nicht verändert, er ist auf der Webseite der Uefa einsehbar. Dem zufolge sehen die Uefa-Prämien bei der EM 2024 wie folgt aus:

Teilnahmeprämie: 9,25 Mio. Euro

Spielprämie (in der Vorrunde/pro Partie): 1,0 Mio. Euro für einen Sieg und 500.000 Euro für ein Unentschieden

Qualifikation für das Achtelfinale: 1,5 Millionen Euro

Qualifikation für das Viertelfinale: 2,5 Mio. Euro

Qualifikation für das Halbfinale: 4 Mio. Euro

Niederlage im Finale: zusätzlich 5 Mio. Euro

Sieg im Finale: zusätzliche 8 Mio. Euro

Das bedeutet: Der Europameister kann ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 28,25 Mio. Euro mit nach Hause nehmen – vorausgesetzt er gewinnt auch alle drei Gruppenspiele. Theoretisch möglich ist das also noch für die Spanier.