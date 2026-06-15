Wer spielt heute bei der WM? (Montag, 15.6.)

Nach der 7:1-Gala der DFB-Elf schläft die WM-Konkurrenz nicht. Heute Abend greifen Europameister Spanien und Belgien ins Turniergeschehen ein.
Das kleine Schützenfest der DFB-Elf hat die Richtung für dieses Turnier vorgegeben. Am heutigen Montag müssen die nächsten Nationen zeigen, ob sie mit diesem Turniertempo mithalten können. Die ersten Weichen wurden bereits gestellt, und am Abend warten zwei echte Highlights zur besten Sendezeit – allerdings von anderem Kaliber als der willkommene „Trainingsgegner“ Curaçao.