Wer spielt heute bei der WM? (Montag, 15.6.)

Nach der 7:1-Gala der DFB-Elf schläft die WM-Konkurrenz nicht. Heute Abend greifen Europameister Spanien und Belgien ins Turniergeschehen ein.

Das kleine Schützenfest der DFB-Elf hat die Richtung für dieses Turnier vorgegeben. Am heutigen Montag müssen die nächsten Nationen zeigen, ob sie mit diesem Turniertempo mithalten können. Die ersten Weichen wurden bereits gestellt, und am Abend warten zwei echte Highlights zur besten Sendezeit – allerdings von anderem Kaliber als der willkommene „Trainingsgegner“ Curaçao.

Für das DFB-Team bedeutet das: Die Elfenbeinküste setzt sich direkt als der erwartet harte Konkurrent um den Gruppensieg fest und wird im kommenden direkten Duell ein ganz anderer Prüfstein als der Auftaktgegner. Auch Ecuador dürfte einiges zuzutrauen sein.

Der Ivorer Guela Doue (hinten) und Alan Minda (Ecuador) kämpfen um den Ball. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Spanien gegen Kap Verde ohne Yamal und Williams

In Atlanta startet am Montagabend aber zunächst der amtierende Europameister Spanien in die Mission Weltmeisterschaft. Die Iberer treffen auf den krassen Außenseiter Kap Verde. Alles andere als ein klarer Erfolg für die spielstarken Spanier wäre eine Riesensensation, doch gerade diese vermeintlichen Pflichtaufgaben bergen zum Turnierauftakt immer eine ganz besondere Dynamik. Die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams wurden laut Medienberichten auf die Ersatzbank verbannt.

Anstoß: 18:00 Uhr

Übertragung: Live in der ARD (Free-TV und im Stream auf sportschau.de) sowie bei MagentaTV

Belgiens Kapitän Eden Hazard. Foto: Bruno Fahy/belga/dpa

Gleich im Anschluss folgt der sportliche Leckerbissen des Tages in Seattle. Belgien fordert Ägypten zum Tanz. Es ist das direkte Aufeinandertreffen zweier globaler Ausnahmespieler: Die Geniestreiche von Kevin De Bruyne auf belgischer Seite gegen die pfeilschnelle Offensivgewalt von Mo Salah im ägyptischen Dress. In dieser engen Gruppe steht für beide Teams bereits am ersten Spieltag mächtig viel auf dem Spiel.

Anstoß: 21:00 Uhr

Übertragung: Ebenfalls live in der ARD und bei MagentaTV

Uruguay gegen Saudi-Arabien

Für alle Nachteulen schließt der Spieltag mit dem Auftritt von Uruguay, das gegen Saudi-Arabien den ersten Dreier einfahren will.

Anstoß: 00:00 Uhr (in der Nacht auf Dienstag)

Übertragung: Live im ZDF und bei MagentaTV

Um 3 Uhr nachts folgt noch das Spiel Iran gegen Neuseeland (ZDF). Deutschland spielt dann am Samstag, 20. Juni, gegen die Elfenbeinküste und am Donnerstag, 25. Juni, gegen Ecuador. Anpfiff ist jeweils um 22 Uhr.