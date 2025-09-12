Wer spielt Bösewicht in Harry Potter?: Cillian Murphy dementiert Voldemort-Gerüchte

Cillian Murphy äußert sich zu Gerüchten über ihn als mögliche Besetzung für Lord Voldemort in der neuen "Harry Potter"-Serie. In einem Podcast verneint er: "Davon weiß ich nichts."
Cillian Murphy (49) hat sich im Podcast "Happy Sad Confused" gegenüber Host Josh Horowitz zu den Gerüchten geäußert, dass er in der neuen "Harry Potter"-Serie die Rolle von Lord Voldemort übernehmen könnte. "Nein. Nein, ehrlich - meine Kinder zeigen es mir zwar gelegentlich, aber davon weiß ich nichts", antwortete der irische Schauspieler auf die Frage, ob an den Casting-Gerüchten etwas dran sei.