Wer spielt Bösewicht in Harry Potter?: Cillian Murphy dementiert Voldemort-Gerüchte

Cillian Murphy äußert sich zu Gerüchten über ihn als mögliche Besetzung für Lord Voldemort in der neuen "Harry Potter"-Serie. In einem Podcast verneint er: "Davon weiß ich nichts."

Cillian Murphy (49) hat sich im Podcast "Happy Sad Confused" gegenüber Host Josh Horowitz zu den Gerüchten geäußert, dass er in der neuen "Harry Potter"-Serie die Rolle von Lord Voldemort übernehmen könnte. "Nein. Nein, ehrlich - meine Kinder zeigen es mir zwar gelegentlich, aber davon weiß ich nichts", antwortete der irische Schauspieler auf die Frage, ob an den Casting-Gerüchten etwas dran sei.

In den Filmen spielte Ralph Fiennes (62) den Bösewicht. "Es wäre schwer, Ralph Fiennes nachzufolgen. Er ist eine absolute Schauspiellegende. Also viel Glück demjenigen, der in seine Fußstapfen tritt", so Cillian Murphy.

"Ich hänge an meiner Nase"

Josh Horowitz witzelte im Gespräch mit dem "Oppenheimer"-Star, dass Murphy für die Rolle ja seine "schöne Nase" verlieren müsste. "Ich hänge sehr daran!", antwortete Murphy.

Wer Voldemort in der Serienadaption der Fantasy-Romane von J.K. Rowling (60) spielen wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit laufen die Dreharbeiten zur ersten Staffel, die das erste Buch "Harry Potter und der Stein der Weisen" behandelt. Die "Harry Potter"-Serie wird voraussichtlich 2027 Premiere feiern.

Ralph Fiennes möchte als Voldemort zurückkehren

Ralph Fiennes sagte 2022 zu "Variety", dass er in der Neuauflage gerne als Voldemort zurückkehren würde. "Klar, natürlich, keine Frage", so der Schauspieler. Tatsächlich könnte diese Möglichkeit für Fiennes bestehen, da HBO kürzlich bestätigte, auch die Rolle des Professor Flitwick mit dem gleichen Schauspieler wie in den Filmen, Warwick Davis (55), zu besetzen.

Fiennes sagte vor einigen Monaten aber auch, dass er es gutheißen würde, wenn Cillian Murphy in seine Voldemort-Fußstapfen treten würde. "Cillian ist ein fantastischer Schauspieler", sagte er bei "Watch What Happens Live". "Ich finde das wirklich einen wundervollen Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian."