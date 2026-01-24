Wer schafft es ins Rathaus?: OB-Wahl in Böblingen am Sonntag – Die 3 wichtigsten Fragen

36 400 Bürger entscheiden am Sonntag, wer für die nächsten acht Jahre im Böblinger Rathaus auf dem Chefsessel sitzen wird. Wir erklären, wie und wo man seine Stimme abgeben kann.
Es ist soweit: Am Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer in den acht nächsten Jahren im Chefsessel des Böblinger Rathauses Platz nehmen darf. Sechs Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen und bewerben sich um den Posten des Oberbürgermeisters. Unter ihnen ist Amtsinhaber Stefan Belz , aber auch Stefan Thien, Fridi Miller, Aleksandar Blazevski, Lucas Guimaraes de Macedo und Werner Schneider hoffen auf den Wahlsieg.