Wer schafft es ins Rathaus?: OB-Wahl in Böblingen am Sonntag – Die 3 wichtigsten Fragen

36 400 Bürger entscheiden am Sonntag, wer für die nächsten acht Jahre im Böblinger Rathaus auf dem Chefsessel sitzen wird. Wir erklären, wie und wo man seine Stimme abgeben kann.

Es ist soweit: Am Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer in den acht nächsten Jahren im Chefsessel des Böblinger Rathauses Platz nehmen darf. Sechs Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen und bewerben sich um den Posten des Oberbürgermeisters. Unter ihnen ist Amtsinhaber Stefan Belz , aber auch Stefan Thien, Fridi Miller, Aleksandar Blazevski, Lucas Guimaraes de Macedo und Werner Schneider hoffen auf den Wahlsieg.

36 400 Wahlberechtigte aus Böblingen und Dagersheim dürfen bei der OB-Wahl ihre Stimme abgeben. Darunter sind 3344 Jungwähler ab 16 Jahren, berichtet die Stadt Böblingen in einer Mitteilung. Für den Fall, dass kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalte, gebe es am Sonntag, 8. Februar, eine Stichwahl zwischen den zwei Personen mit den höchsten Stimmenzahlen bei der ersten Wahl, heißt es weiter.

1. Wie kann ich meine Stimme bei der Böblinger OB-Wahl abgeben?

Die 42 über das gesamte Stadtgebiet verteilten Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder Wähler wurde einem Wahllokal zugeordnet. Welches das ist, kann man der Wahlbenachrichtigung, die seit Mitte Dezember 2025 per Post verschickt worden ist, entnehmen. Dazu kommen 14 Briefwahlbezirke.

Jeder Wähler hat eine Stimme. Um sie zu vergeben, kreuzt man auf dem Stimmzettel den Namen eines Bewerbers an oder macht seinen Favoriten auf eine andere Art deutlich. Das Streichen der übrigen Namen allein genügt aber nicht. Man dürfe auch den Namen einer anderen wählbaren Person auf dem Wahlzettel eintragen, müsse dabei aber die Identität desjenigen zweifelsfrei erkennbar machen, erklärt die Stadt in ihrem Schreiben.

2. Was, wenn ich am Tag der Böblinger OB-Wahl keine Zeit habe?

Wer nicht ins Wahllokal kommen kann, kann Briefwahl beantragen. „Neben der klassischen Stimmabgabe im Wahllokal wird die Briefwahl immer beliebter und damit bedeutsamer“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. 4021 Briefwahlanträge (Stand 21. Januar um 13.30 Uhr) seien bereits beim Wahlamt eingegangen und würden dort bearbeitet.

Am Wahltag selbst werden über 450 Ehrenamtliche in Wahllokalen, Briefwahlbezirken und im Wahlbüro im Einsatz sein. Gemeinsam ermitteln sie am Abend das Wahlergebnis.

3. Wo finde ich das Ergebnis der Böblinger OB-Wahl?

Am Abend des 25. Januar werden die Ergebnisse ab 18 Uhr aus den Wahllokalen jeweils kurz nach Auszählungsende im Internet abrufbar sein. Außerdem werden die Zahlen im Großen Sitzungssaal des Rathauses auf einer Großbild-Leinwand präsentiert. Auf der Webseite unserer Zeitung veröffentlichen wir am Wahltag unsere aktuelle Berichterstattung und abends die offiziellen Ergebnisse.

„Die OB-Wahl bedeutet eine zentrale Richtungsentscheidung für unsere Stadt und kann sich direkt auf Ihr Leben in Böblingen und Dagersheim auswirken“, sagt Tobias Heizmann, Erster Bürgermeister Böblingens. Der Posten des Oberbürgermeisters vereine sehr weitreichende Befugnisse und Verantwortlichkeiten, leite die gewählte Person doch die Stadt politisch, habe den Vorsitz des Gemeinderats inne und sei zugleich Chef der Stadtverwaltung. Heizmann ruft deshalb alle Wahlberechtigten auf, am Sonntag ihre Stimme abzugeben. „Die Demokratie unserer Bundesrepublik Deutschland braucht das Engagement der Menschen, die in ihr leben und zu ihr stehen. Jede Stimme zählt.“

Wie wir über die OB-Wahl berichten

Die Ergebnisse

Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, beginnt die Auszählung. Ab diesem Zeitpunkt zeigen wir auf unserem Online-Auftritt eine Live-Grafik mit den Stimmanteilen der Kandidaten. Sie aktualisiert sich mit jedem ausgezählten Wahlbezirk, also Wahllokalen für die Urnenwahl und Briefwahlstimmen. Dabei wird jeweils vermerkt, wie viele der 56 Wahlbezirke bereits ausgezählt sind. Wenn alle Wahlbezirke ausgezählt sind, zeigen wir außerdem, wie hoch die Wahlbeteiligung war.

Die Quelle

Die Ergebnisse liefert Komm.One, ein IT-Dienstleister für die Kommunen in Baden-Württemberg. Von dort haben wir bereits Live-Ergebnisse für die letzten Kommunal-, Europa- und Bundestagswahlen bezogen. Komm.One stattet die Kommunen mit einer Software aus, die sie bei der Auszählung der Wahlzettel unterstützt und die Zwischenergebnisse im Internet veröffentlicht. Über Computerskripte greifen wir auf diese Ergebnisse zu und befüllen damit die Live-Grafik. Für die Qualität und Aktualität der Daten sind zunächst die örtlichen Wahlleiter verantwortlich, später der Gemeindewahlausschuss. Wir stellen mit automatisierten Qualitätschecks sicher, dass die Daten in sich plausibel sind.

Weitere Berichterstattung

Am Wahltag begleiten wir die OB-Wahl in Böblingen zudem mit einem Liveblog sowie weiteren Artikeln, in denen Sie alle Informationen und Neuigkeiten rund um die Wahl finden.