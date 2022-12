1 Erfahren Sie in diesem Artikel, wer nach Silvester für das Aufräumen verantwortlich ist. Alles Wichtige im Überblick. Foto: Martin of Sweden / Shutterstock.com

Trotz vereinzelter Sperrzonen für Feuerwerk, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Jahr während der Silvesternacht in Deutschland wieder fleißig geböllert wird. Aber wer räumt den Müll nach Silvester auf?















Link kopiert

Über 100 Millionen Euro Umsatz generiert der Verkauf von Silvesterfeuerwerk jährlich in Deutschland (1). Trotz bundesweiten Feuerwerksverbot in den beiden letzten Jahren bedingt durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete die Branche immerhin noch satte 20 Millionen Euro pro Jahr. Dieses Jahr wird es erstmalig seit der Corona-Pandemie kein bundesweites Feuerwerksverbot mehr geben. Landkreisen und Kommunen steht es dieses Jahr frei, ob diese ein Böllerverbot für den Jahreswechsel 2022/2023 aussprechen.

Wer räumt den Müll nach Silvester auf?

Trotz Sperrzonen für Feuerwerk kann daher davon ausgegangen werden, dass dieses Jahr während der Silvesternacht in Deutschland wieder fleißig geböllert wird. Stuttgart bleibt dieses Jahr zwar böllerfrei, vermeidet somit aber bis zu 20 Tonnen Abfall (2). Da ein zonenweises Verbot von Feuerwerkskörpern in Deutschland wahrscheinlich eher die Ausnahme sein wird, stellt sich die Frage, wer nach Silvester aufräumen muss.

- Es gilt das Verursacherprinzip

Prinzipiell gilt in fast allen Straßenreinigungssatzungen das Verursacherprinzip. Sprich, wer Müll verursacht, muss diesen auch ordnungsgemäß entsorgen (3). In aller Regel können die Verursacher von Verschmutzungen durch Böller, Feuerwerk und Co nach Silvester allerdings nicht mehr zugeordnet werden.

- Gibt es keinen Verursacher, müssen Grundstücksbesitzer ran

Dann müssen Grundstücksbesitzer ran und dafür sorgen, dass die zu verantwortenden Bereiche gesäubert werden. Für angrenzende Gehwege sind dann meist die Anlieger selbst verantwortlich. Je nach Region und Art der Verwaltung können das Hausmeister, Vermieter oder auch Mieter sein. In der Regel sind (Schnee-)Räumungs- und Reinigungspflichten ähnlich (4). Die öffentlichen Plätze werden in der Regel an den Tagen nach Silvester von den zuständigen Abfallwirtschaften gereinigt.

Böller und Feuerwerkskörper richtig entsorgen

Die erste Reinigung der betroffenen Bereiche sollte von jedem selbst erfolgen, direkt nachdem das Knallen und Feuerwerk vorbei sind. Am Folgetag sollten die Bereiche bei Licht noch einmal kurz begutachtet werden, um eventuell übersehene Reste ebenfalls zu entsorgen.

Feuerwerkskörper, die verbraucht bzw. gezündet wurden, können einfach im Restmüll entsorgt werden. Blindgänger bzw. ungezündetes Feuerwerk sollte zuerst im Wasserbad unbrauchbar gemacht werden, da sie noch Schießpulver enthalten. Legen Sie diese für mehrere Stunden ins Wasserbad, damit die Feuerwerkskörper komplett mit Wasser durchtränkt sind. Ein kurzes Eintauchen genügt nicht.