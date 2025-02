An Tag 12 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ fühlt sich der selbst ernannte Löwe Maurice angeschossen, während die Löwinnen Lilly und Edith jagen gehen. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Luxusartikel und Selbstzweifel, Saudarm und Chips – Freud und Leid liegen an Tag 12 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL nah beieinander. Hier kommt der Schnellcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff: Jörg spricht aus „Fairnessgründen“ Pierre auf seinen Spruch mit den „dämlichen Damen und herrlichen Herren“ an, über den im Camp geredet wird. Pierre möchte sich auf den Mediationsversuch nicht einlassen, dennoch ist der Spruch Thema bei der Gruppe am Lagerfeuer. Pierre gibt sich mal wieder uneinsichtig. Es sieht ganz danach aus, als wäre Anna-Carinas Einschätzung richtig, dass Pierre zwar zurecht sensibles Verhalten ihm gegenüber einfordert, dieses aber nicht immer anderen gegenüber an den Tag legt.

Größter Aufreger: Timur vergleicht die Diagnose seiner Tochter, die ihr Augenlicht hätte verlieren können, mit dem drohenden Rauswurf von Maurice. Darüber regt sich dieser auf: „Das kann man doch überhaupt nicht vergleichen!“ Er vermutet, dass Timur die Situation nur ausnutzte, um seinen eigenen Schicksalsschlag zu platzieren.

Humorvollster Moment: Timur serviert den auf das Essen wartenden Campbewohnern und -bewohnerinnen bittere Salatblätter. Als Sam vorschlägt, dass er das besser mit nacktem Oberkörper präsentieren sollte, kommt dieser zur Freude der anderen der Bitte nach.

Nervensäge des Tages: Leider Maurice. Nachdem er erfahren hat, dass nur wenige Zuschauer für ihn angerufen haben, suhlt er sich geradezu im Selbstmitleid. „Übertrieben“, findet Sam seine Reaktion. Lilly versucht, „den Löwe“ wieder in ihm zu wecken, doch Maurice bricht weinend zusammen. „Warum reiche ich nicht?“, fragt er schluchzend. Das ist dann doch wieder ein bisschen herzerweichend.

Emotionalster Moment des Tages: Die Stars bekommen ihre Luxusartikel zurück und freuen sich riesig. Allerdings kommt beim Anblick der Familienfotos auch Heimweh hoch. Nur Sams Freude ist ungetrübt, als er sich wieder schminken und von oben bis unten mit Parfum einsprühen kann. Den Sprühstoß in den Mund hätte er sich jedoch lieber gespart.

Liebling des Tages: Lilly. Weil sie Maurice und auch andere Campbewohner immer wieder mit ihrer herzlichen Art aufbaut. Sie ist sogar noch bezaubernd, wenn sie sich Saudarm und Büffelvagina in den Mund stopft, beherzt kaut und anschließend lautstark rülpst. „Ich bin in Lilly-Welt“, erklärt sie ihrer Mitstreiterin Edith, wie sie das Ekelessen runterwürgen kann. Aber auch Edith kämpft wie eine Löwin. Kein Jammern und Schreien, wie man es von einigen männlichen Campbewohnern kennt.

Schlimmster Ekel-Moment: Saudarm, Sandwurm, Ziegenanus, Schafsbockhoden, Rinderhirn, Krokodilherz, Lammmagen, Schweinezunge und Büffelvagina – das haben Lilly und Edith wirklich nicht verdient.

Bester Spruch: Timur sagt zu Maurice: „Wir sind doch auch Familie.“ Woraufhin Maurice antwortet: „Hier wird nicht mal ne Whatsapp-Gruppe zustande kommen.“

Diese Stars sind noch im Dschungel: