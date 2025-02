An Tag 11 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ geschehen einige Überraschungen. Während Nina gehen muss, kommt einer unverhofft ins Camp zurück. Und die Moderatoren machen den Bewohnern eine unerwartete Verkündung.

Wichtigster Gesprächsstoff: Zum ersten Mal in der Dschungelcamp-Geschichte führt nicht das mangelnde Essen, sondern der prall gefüllte Essenskorb regelmäßig zu den schlimmsten Streitereien. Eigentlich wollen Sam und Anna-Carina kochen, doch Edith mischt sich wieder ein. Anna-Carina ist davon zwar genervt, muss sie aber doch um Rat bitten, als es um die Zubereitung der Täubchen geht. Alle genießen das Mahl und Alessia gesteht Edith zu: „Du bist leider echt die wahre Köchin.“ So viel Harmonie? „Besonders hat mir die Zutat ‚Kein Streit’ geschmeckt“, fasst es Timur zusammen. Dafür gibt es anschließend Streit um den Abwasch. Es wäre wohl sonst zu friedlich gewesen...

Größter Aufreger: Nina fühlt sich verletzt, weil sie sowohl von Jörg, als auch von Alessia angegangen wurde. Timur springt ihr zur Seite, will die Situation klären. Er ahnt, dass Ninas Traurigkeit mit Jörgs Verhalten ihr gegenüber zusammenhängt. Als er ihn zur Rede stellt, weist Jörg alles von sich und spricht von einem „Tribunal“, vor das er gestellt wird. Nina wiederum ist extrem erleichtert, als sie von den Zuschauern aus dem Camp gewählt wird. „Ich glaube, das geht jetzt da erst richtig ab“, vermutet sie. Wohl nicht ganz zu unrecht.

Motiviertester Moment: Maurice und Edith sind auf geheimer Mission unterwegs, um Maurice’ Kuscheltier Schnuffel zu befreien – und damit auch die anderen Luxusartikel der Stars. Sie geben alles und erweisen sich als gutes Team. Umso überraschender kommt später die Verkündung von Sonja und Jan.

Nervensäge des Tages: Pierre irritiert Anna-Carina vor der Prüfung mit dem Spruch: „Damen sind dämlich und Herren sind herrlich.“

Emotionalster Moment: Anna-Carina kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Pierre ihre erste Prüfung zu bestreiten. Doch als sie in einen unterirdischen, mit Wasser gefüllten Gang abtauchen soll, weint und zittert sie am ganzen Körper. Aus Mitleid mit ihr ist auch Pierre in Tränen aufgelöst. Und dann geschieht etwas ungewöhnliches: Sonja Zietlow hat Erbarmen und bietet Anna-Carina an, mit Pierre zu tauschen. Dieser taucht ab, während sie durch einen Tunnel mit allerlei Getier kriechen muss. Anna-Carina geht dabei viel zu zögerlich vor und Pierre sieht ohne Brille nichts unter Wasser. Nur zwei Sterne können sie ergattern. Schade, nach der unterhaltsamen Prüfung mit Maurice ist das eine Enttäuschung.

Bester Spruch: „Hast du mal Elvis Presley kennengelernt?“, fragt Maurice Lilly.

Wer muss das Camp verlassen: Keiner (die Begründung ergibt nicht so viel Sinn, hat aber damit zu tun, dass bisher niemand freiwillig den Dschungel verließ). Am wenigsten Anrufe hätte Edith gehabt, gefolgt von Maurice.

Diese Stars sind noch im Dschungel:

Lilly Becker (48, Model)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Anna-Carina Woitschack (32, Schlagersängerin)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Sam Dylan (39, Reality-Star)

Jörg Dahlmann (66, Sport-Kommentator)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)