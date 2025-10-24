Schon seit 15 Jahren gab es keinen neuen "Nightmare on Elm Street"-Teil. Könnte ausgerechnet Jim Carrey als neuer Freddy Krueger für Abhilfe sorgen?
Könnte ausgerechnet der klamaukige Grimassen-König Jim Carrey (63) in die Rolle der gefürchteten Horrorgestalt Freddy Krueger schlüpfen? Ja, wenn es nach einem der "Nightmare on Elm Street"-Regisseure geht. Filmemacher Chuck Russell (67) drehte 1987 den dritten Teil der kultigen Reihe rund um das Scheusal mit dem verbranntem Gesicht, das seine Opfer in deren Träumen meuchelt. Für ihn wäre Carrey so etwas wie die Optimalbesetzung, wie er im "Development Hell"-Podcast verriet.