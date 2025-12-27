Wer kauft Haus-Ahorn-Areal?: Zoff um Grundstück eskaliert – Beilsteiner Bürgermeisterin wehrt sich

Barbara Schoenfeld, die Bürgermeisterin von Beilstein (Kreis Heilbronn), soll einen Immobilien-Händler bei einer Ratssitzung ausgesperrt haben – sie widerspricht.
In der Kälte warten musste offenbar der Immobilien-Händler Friedhelm Wagner, als die Beilsteiner Stadträte kürzlich im Feuerwehrhaus in Schmidhausen tagten. Böse Absicht unterstellt er der Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld, die er laut einem Pressebericht als „durchtrieben“ bezeichnet haben soll. Die Rathauschefin hält dagegen: „Solche Attacken auf meine Person zeigen Hilflosigkeit.“