1 Der BVB nutzt den Patzer der Bayern und übernimmt die Tabellenführung. Foto: Stefan Puchner/dpa

Welche Mannschaften am letzten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga um den Titel kämpfen und welche Spielergebnisse welche Endplatzierungen bedeuten, haben wir hier zusammengefasst.









Die aktuelle Bundesligasaison im Fußball neigt sich dem Ende zu. Am kommenden Samstag (27. Mai 2023) um 15:30 Uhr beginnt der letzte Spieltag im Kampf um den Titel, den Klassenerhalt und Co. Auch die Meisterschaft steht noch nicht fest und wird sich am letzten Spieltag entscheiden.