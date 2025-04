Wer ist rausgeflogen? : Ikonische Tänze und die ersten 30 Punkte der Lets Dance-Staffel

Ikonische Tänze, ein Discofox-Marathon, zwei Geburtstagskinder sowie ein gemeinsamer Tanz von Juror Joachim Llambi (60) und Moderator Daniel Hartwich (46)... viel war geboten in der aktuellsten Ausgabe von "Let's Dance" am 11. April bei RTL (auch via RTL+). Am Ende der Show musste mit Christine Neubauer (62) ein weiterer Promi die Tanzschuhe an den Nagel hängen. Davor sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer aber die ersten 30 Punkte der aktuellen Staffel.

Christine Neubauer war "ein bisschen besser wie der Pocher"

Von den "schönsten Tänzen der 'Let's Dance'-Geschichte", sprach Moderatorin Victoria Swarovski (31) zu Beginn der Sendung. Doch die verbliebenen Promis und ihre Tanzpartner mussten erst noch beweisen, wie gut sie in Erinnerung gebliebene Auftritte aus den vergangenen Staffeln, die "Iconic Dances", sich zu eigen machen konnten.

Den Beginn machte Schauspielerin Neubauer mit Valentin Lusin (38). Die beiden tanzten einen Paso Doble zu einer Fassung von Queens "Bohemian Rhapsody", den einst Oliver Pocher (47) gezeigt hatte. Der Komiker verfolgte die Vorstellung sogar im Publikum - und bekam von Jorge González (57) direkt einen Seitenhieb verpasst. "Ein bisschen besser wie der Pocher, glaube ich", scherzte er. Jury-Kollegin Motsi Mabuse, die am Freitag ihren 44. Geburtstag gefeiert hat, lobte den hingebungsvollen Auftritt - 19 von 30 möglichen Punkten.

Simone Thomalla feierte am 11. April sogar ihren 60. Geburtstag. Der Sender hatte ihr dafür einen ganz besonderen Tanz zugewiesen - sie zeigte mit Evgeny Vinokurov (34) eine Rumba zu Stings "Fields of Gold". Ihre Tochter Sophia (35), die ebenfalls im Publikum saß, hatte damit einst die Jury verzaubert. Für Thomalla war es aber auch eine besondere Herausforderung, war ihre Tochter doch erst 20 Jahre jung, als sie die Rumba im TV zeigte. Mabuse, González und Llambi konnten aber nicht einfach die Punkte verschenken und so gab es schließlich recht magere 16 Zähler. Llambi fand zwar, dass die Präsentation und die Emotionen besser als in der vergangenen Woche waren, sie habe sich aber mehrfach vertanzt.

Fabian Hambüchen kündigt die Freundschaft?

Ex-Turner Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) wagten sich im Anschluss an einen von René Casselly (28) gezeigten Quickstep. Ebenfalls kein einfaches Unterfangen, Hambüchen neckte während des Trainings sogar, Casselly die Freundschaft zu kündigen. Doch der bewegliche Sportler zeigte in der Live-Show, was auch tänzerisch in ihm steckt. "Das war grandios", schwärmte González. "Richtig schön", meinte Mabuse und sogar dem oftmals kritischen Llambi habe es "hervorragend gefallen". Er machte Hambüchen gar zu einem der Top-Favoriten auf den Staffelsieg. Höchstpunktzahl - zum ersten Mal in den neuen Folgen!

Die Sängerin Jeanette Biedermann (45) schwang mit Vadim Garbuzov (37) zu "Bei mir bist du schön" bei einem Quickstep das Tanzbein, so wie damals schon ihre Kollegin Maite Kelly (45). Und sie zeigte einen überraschend agilen Tanz als "gemütlicher Mensch" und selbstbetitelter "Körperklaus". Geradezu überschwänglich urteilte González: "Chica, Wahnsinn. Ich finde, du hast das ganz toll gemacht. Das war flott, das war Energie pur." Llambi gab sogar zehn Punkte, während die beiden anderen Jurymitglieder zur Tafel mit der Neun griffen.

Llambi, selfiesandra und der "Arsch in der Hose"

"Einfach fantastisch", fand Mabuse den Charleston von Content Creatorin selfiesandra (25) mit Zsolt Sándor Cseke (37) zu Nina Hagens "Du hast den Farbfilm vergessen". Von ihrer Fassung des damals von Nicolas Puschmann (34) präsentierten Tanzes zeigten sich das Publikum und die Jury begeistert. Sie habe das Ganze "wieder iconic gemacht", schwärmte González und Llambi, der sich sogar zu einer Umarmung hinreißen ließ, hätte elf Punkte verteilt, wenn er gedurft hätte. "Du hast so einen Arsch in der Hose, das Ding hier abzurocken", lobte er - und so gab es auch hier schließlich 30 von 30 möglichen Zählern.

Stuntfrau Marie Mouroum (32) und Alexandru Ionel (30) zeigten einen zuvor von Vanessa Mai (32) getanzten Cha-Cha-Cha. Llambi habe sich "gut unterhalten gefühlt", aber bei der Fußarbeit habe sie Schwächen gezeigt. "Du hast wirklich mit Energie überzeugt", sagte Mabuse. Mouroum habe mit ihrer Präsenz derartige Mängel überspielt. Die beiden bekamen daher trotzdem noch gute 23 Punkte.

Verona Pooths (56) Sohn Diego (21) und Fanliebling Ekaterina Leonova (37) wollten mit Rúrik Gíslasons (37) Charleston einen obendrauf legen. Er sei an der Aufgabe gewachsen, erklärte Mabuse. Auch für González war es "eine gute Darbietung". Zwar war er laut Llambi mehrfach "vor der Musik", aber "der Rest war super". So reichte es ebenfalls für 23 Zähler.

Vor dem Discofox-Marathon stand noch ein Tango von Para-Schwimmer Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30) auf dem Programm. Jimi Blue Ochsenknecht (33) ertanzte sich damit damals 28 Punkte, diesmal gab es 23 Zähler. "Du hast die Aufgabe gut gelöst, wirklich", resümierte Llambi. Mabuse fand etwa auch, dass die Hebefiguren "so leicht" ausgesehen hätten.

"Es wird wunderschön"

Acht Minuten "deutsche Salsa", jede Minute scheidet ein Paar aus. Einfach, oder? Nicht für die Tanzpaare, die beim Marathon reichlich Ausdauer beweisen mussten. "Das hat total Spaß gemacht", freute sich Biedermann, die als Siegerin zehn Zusatzpunkte einheimsen konnte. Für Hambüchen gab es auf dem zweiten Platz acht zusätzliche Zähler. Sowohl die Sängerin als auch der ehemalige Turner kamen so schließlich in der Gesamtwertung auf 38 Punkte.

Nach so vielen Höhepunkten sollte noch ein weiterer folgen. "Es wird wunderschön", kündigte Hartwich schon im Laufe der Sendung seinen von Fans der Show wohl sehnlichst erwarteten Tanz mit Juror Llambi an. In Glitzer-Sakkos präsentierten der über das Parkett schwebende Llambi und der fast schon stolpernde Hartwich "das schönste Geburtstagsgeschenk" für Mabuse. Wer sich allerdings wirklich einen "wunderschönen" Tanz und nicht eine humoristische Einlage erwartet hatte, der wurde wohl enttäuscht.

Zum Schluss stand wieder ein Abschied an. Trotz eines deutlichen Punktevorsprungs von Christine Neubauer (25 Punkte) auf Simone Thomalla (17 Punkte) war für sie aufgrund zu weniger Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer das Show-Aus gekommen. Die Promis und Profis gehen nun in eine Osterpause. Am 18. April gibt es keine neue Live-Show, sondern ein Karfreitags-Special. Ab 20:15 Uhr zeigt RTL "Let's Dance - Die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten".