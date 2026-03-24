Wer ist raus in Folge sechs?: Eric oder Edith? Die Stehfests am Abgrund in Promis unter Palmen

Der Rachefeldzug, den die Stehfests nach Ediths Comeback in der letzten Folge von "Promis unter Palmen" angedroht haben, gerät schnell ins Stocken. In Episode sechs wird früh klar, dass entweder Eric oder Edith der Rauswurf droht.

In Folge sechs von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) sortieren sich die Solidaritäten neu. Der bisher parteilose Kevin Wolter (38) schlägt sich auf die Seite von Maurice Dziwak (27) und Dilara Kruse (33). Und auch Doppelagentin Franziska Temme (30) legt sich auf diese Allianz fest. Das bedeutet: Eric (36) und Edith (30) Stehfest haben nur noch Gina-Lisa Lohfink (39) als Verbündete. Der Rachefeldzug, den die Stehfests, nach Ediths Rückkehr in der letzten Folge angedroht hatten, ist schon wieder verpufft.

Deshalb wäre es für die Stehfests wichtig, dass wenigstens einer von ihnen Kapitän wird. In der Challenge, bei der sich zwei Promis dieses Amt erkämpfen können, müssen die Stars das Innere von blickdichten Boxen ertasten. Wie beim Memory müssen sie Paare mit identischem Inhalt finden. In manchen Kisten stecken potentiell bissige Tiere, in anderen nur Lakritzschlangen oder Litschis. Die glibbrigen Früchte sorgen allerdings für das meiste Gekreische.

Eric mit "Blackout" beim Kapitänsspiel

Keiner der Stars schafft es, die erforderlichen drei Paare zu finden, um Geld in den Jackpot zu spülen. Eric, der normalerweise ein Abo auf das Kapitänsamt hat, versagt völlig. Er hat einen "Blackout". Drei Stars haben immerhin zwei Boxen-Paare identifiziert: Franziska, Dilara und Edith. Franzi war dabei am schnellsten, sie ist damit Kapitänin Nummer eins. Dilara kam Edith um 21 Sekunden zuvor. Sie ist damit auch Spielführerin, was sie Erzfeind Eric gerne und oft unter die Nase reibt.

Die Stehfests stehen damit am Abgrund. Mindestens ein Teil des Noch-Ehepaars wird am Ende zur Rauswahl stehen. Doch es kommt noch schlimmer. Die Produktion lobt einen besonderen Brief aus. Die Stars sollen wählen, wer aus ihrer Mitte es bekommt. Edith meldet sich, sie bekommt Stimmen von Eric und Gina-Lisa. Doch das reicht nach Adam Riese nicht, ihre gegnerische Allianz besitzt schließlich mehr Stimmen.

Goldenes Ticket für Dilara - Rote Karte für Eric

Dilara schreit am lautesten "Ich", sie ruft als Kapitänin kurzerhand einen "Dilara-Tag" aus. Kevin, Franzi und Maurice votieren widerwillig für sie. Die Fußballerfrau findet im Interviewzimmer einen goldfarbenen Briefumschlag vor. Handelt es sich tatsächlich um das Goldene Ticket ins Finale, das Dilara in der ersten Folge erfunden hat, um Menderes Bağcı (41) zu verarschen?

Dilara tut jedenfalls so - sie gibt vor, Eric das Goldene Ticket zu schenken. Doch in dem Umschlag steckt eine rote Nominierungskarte. Egal, wie das Teamspiel ausgeht, Eric steht als Kandidat für die Rauswahl fest. Mitspielen darf er nicht.

Nachdem Videobotschaften aus der Heimat für Tränen gesorgt haben, geht es ins Spiel. Franzi wählt Edith und Maurice in Team Orange. Für Dilaras Team Gelb bleiben also Muskelmann Kevin und Gina-Lisa. Die Teams müssen übergroße Nüsse durch einen Hindernisparcours wuchten, ohne dass sie den Boden berühren dürfen.

Beide Teams fetzten sich untereinander. Maurice gibt den "Ladys" Franzi und Edith Kommandos, in Team Gelb scheint Gina-Lisa für Kevin nur Ballast zu sein. Immerhin versucht diesmal keiner, das Spiel zu sabotieren.

Kevin bricht sein Versprechen an Eric

Team Gelb setzt sich klar durch. Da Franzi als Kapitänin von Team Orange gesichert ist, müssen nur Eric und Maurice um die Rauswahl bangen. Dilara wählt natürlich Eric. Gina-Lisa stimmt nicht gegen Maurice, obwohl sie mit ihm in der letzten Folge heftig aneinandergeriet. Sie nimmt Edith. Ein Stehfest muss also gehen. Wer das ist, entscheidet Kevin. Der hatte Eric einmal versichert, mit ihm ins Finale kommen zu wollen. Damit dort die stärksten Kandidaten stehen.

Doch dann hatte Eric sich zum Einzelkämpfer ausgerufen. Dies sah Kevin als Wortbruch an. Nun fühlt sich der Bodybuilder auch nicht mehr an seinen Schwur gebunden. Er wirft Eric raus.