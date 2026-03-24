Wer ist raus in Folge sechs?: Eric oder Edith? Die Stehfests am Abgrund in Promis unter Palmen

Der Rachefeldzug, den die Stehfests nach Ediths Comeback in der letzten Folge von "Promis unter Palmen" angedroht haben, gerät schnell ins Stocken. In Episode sechs wird früh klar, dass entweder Eric oder Edith der Rauswurf droht.
In Folge sechs von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) sortieren sich die Solidaritäten neu. Der bisher parteilose Kevin Wolter (38) schlägt sich auf die Seite von Maurice Dziwak (27) und Dilara Kruse (33). Und auch Doppelagentin Franziska Temme (30) legt sich auf diese Allianz fest. Das bedeutet: Eric (36) und Edith (30) Stehfest haben nur noch Gina-Lisa Lohfink (39) als Verbündete. Der Rachefeldzug, den die Stehfests, nach Ediths Rückkehr in der letzten Folge angedroht hatten, ist schon wieder verpufft.