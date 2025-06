Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema Iran-Krieg, Rüstungsausgaben und Kürzungen im Bundeshaushalt.

Das von Trump & Co. verordnete 5-Prozent-Ziel der Nato hinterlässt bereits vor seinem Inkrafttreten eine Blutspur bei den Sozialausgaben in Deutschland, während die Ausschaltung der Atomanlagen im Iran womöglich nur kurze Zeit vorhalten wird und der Krieg in der Ukraine weiter andauert.

Lesen Sie auch

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 25. Juni

Katharina Dröge, Grünen-Politikerin: Die grüne Fraktionschefin äußert sich zum Israel-Iran-Krieg und nimmt zudem Stellung zu den höheren Verteidigungsausgaben Deutschlands und den Haushaltsplänen der Regierung.

Die grüne Fraktionschefin äußert sich zum Israel-Iran-Krieg und nimmt zudem Stellung zu den höheren Verteidigungsausgaben Deutschlands und den Haushaltsplänen der Regierung. Sönke Neitzel, Militärhistoriker: Der Professor der Universität Potsdam zieht eine Bilanz des NATO-Gipfels. Und er spricht über die mutmaßliche Bedrohung des Westens durch Russland: „Die nächsten drei Jahre sind die gefährlichsten“ - obwohl es bislang keine greifbaren Hinweise auf eine Gefährdung des Nato-Gebiets gegeben hat.

Der Professor der Universität Potsdam zieht eine Bilanz des NATO-Gipfels. Und er spricht über die mutmaßliche Bedrohung des Westens durch Russland: „Die nächsten drei Jahre sind die gefährlichsten“ - obwohl es bislang keine greifbaren Hinweise auf eine Gefährdung des Nato-Gebiets gegeben hat. Julian Olk, Wirtschaftsjournalist: Der "Handelsblatt"-Redakteur blickt auf den Einfluss der Iran-Krise auf die Weltwirtschaft. Zudem äußert er sich zur Finanzierbarkeit höherer deutscher Wehrausgaben.

Der "Handelsblatt"-Redakteur blickt auf den Einfluss der Iran-Krise auf die Weltwirtschaft. Zudem äußert er sich zur Finanzierbarkeit höherer deutscher Wehrausgaben. Andreas Reinicke, Ex-Diplomat: Der ehemalige EU-Sonderbeauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten analysiert die aktuelle Entwicklung in der Region. Und er äußert sich zur zweischneidigen Rolle der USA im Krisengebiet.

Hintergrund: Die Gästeliste spiegelt die aktuelle sicherheitspolitische Zäsur wider. Mit der grünen Fraktionschefin Katharina Dröge ist eine Vertreterin der Partei anwesend, die traditionell pazifistisch geprägt war, nun aber höhere Verteidigungsausgaben mitträgt. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel bringt mit seiner Warnung vor den mutmaßlich "gefährlichsten drei Jahren" die verschärfte Bedrohungslage durch Russland ein. Der Wirtschaftsjournalist Julian Olk verbindet die sicherheitspolitischen Herausforderungen mit den finanziellen Realitäten des Bundeshaushalts - ein klassisches Spannungsfeld deutscher Politik. Die Sendung verknüpft damit die europäische Sicherheitsarchitektur mit konkreten innenpolitischen Fragen der Haushaltsplanung - auf Kosten der Sozialsysteme?

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 25. Juni 2025 - 23.15 Uhr (Folge 2101)

- 23.15 Uhr (Folge 2101) Donnerstag, 26. Juni 2025 - 23.20 Uhr (Folge 2102)

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.