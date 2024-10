Wer ist er?: Ein so tolles Paar: Lilly Krug begeistert mit Pärchenpost

1 Lilly Krug begeistert mit einem Instagram-Post. Foto: ddp/Geisler/Dave Bedrosian

Lilly Krug begeistert mit ihrem neuen Post. Zu sehen ist die Schauspielerin Arm in Arm mit einem jungen Mann. Ihre Eltern verraten - immerhin ein bisschen -, wer er ist.











Schauspielerin Lilly Krug (23, "Shattered - Gefährliche Affäre") macht ihren Gefühlen Luft und präsentiert sich offenbar mit Schmetterlingen im Bauch ihrer Instagram-Community. Zu einem Foto, das die Blondine Arm in Arm und Wange an Wange mit einem jungen Mann vor einem Haus in Los Angeles, Kalifornien, zeigt, schreibt die gebürtige Münchnerin: "Life with you is just wonderful" (Dt. "Das Leben mit dir ist einfach wundervoll.") Als Ausrufezeichen setzt sie ein Schmetterlings-Emoji.