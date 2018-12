Helene Fischer Ein Akrobat schwingt sich ins Herz der Schlagerkönigin

Von red/sdr 20. Dezember 2018 - 09:52 Uhr

Nach dem Paukenschlag in der Promi-Welt sind viele Fans des ehemaligen Traumpaars Helene Fischer und Florian Silbereisen schockiert und fragen sich: wer ist dieser Neue? Auch der Ex meldet sich zu Wort.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Kurz vor Weihnachten haben Helene Fischer, 34, und Florian Silbereisen, 37, die Schlagerszene in Aufregung versetzt. Nach zehn Jahren Beziehung geht das Paar getrennte Wege und das wohl schon seit einiger Zeit. Nun schildert Florian Silbereisen seine Sicht der Dinge auf Facebook. „Helene und ich haben zehn wunderschöne Jahre gemeinsam erlebt! (...) Trotzdem war unser Leben zu zweit aufgrund der ständigen Beobachtung nicht nur schön“, erklärt der Moderator seinen Fans. Seine Ex-Freundin sei manchmal beim Joggen von Paparazzi regelrecht überfallen worden, so Florian Silbereisen. Die Trennung habe schon vor einiger Zeit stattgefunden. „Wir wollten unser Leben nach so einem großen Einschnitt erst einmal so ruhig wie möglich ohne allzu viele Paparazzi neu ordnen und sortieren“, so der Bayer.

Am Mittwoch hat Helene Fischer (34,) in einem langen Statement auf Instagram ihre Gedanken zur Trennung von Florian Silbereisen (37) preisgegeben. Dass sich die Sängerin direkt an ihre Fans wendet, kommt bei diesen gut an. Auf Instagram und Facebook bedanken sich ihre Follower zahlreich für die „ehrlichen Worte“. „Danke für die Wahrheit!“ steht da in den Kommentaren unter anderem zu lesen.

„Respekt für diese klaren Worte. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was drin ist.“, schreibt ein Fan in Anlehnung an die geflügelten Worte aus dem Kult-Film „Forrest Gump“ mit Tom Hanks. Jemand anderes findet: „Schlimm, dass Menschen in der Öffentlichkeit gezwungen werden, ihr Handeln oder auch ihre Gefühle öffentlich erklären zu müssen.“

Manche können nicht fassen, dass Helene bereits einen Neuen hat

Allerdings gibt es auch Kritik vom ein oder anderen Fan: „In der Schlagerwelt sind immer alle glücklich, auch im Schmerz. Das ist alles nur kommerziell“, schreibt jemand auf Facebook zum Trennungs-Statement von Helene Fischer, an anderer Stelle heißt es: „Ich finde das Statement total über. Immer schön sauber dastehen“. Die Mehrheit der Leute, die sich in den sozialen Medien zum Scheitern der Beziehung der beiden Stars äußern, zeigen sich aber „tief getroffen“, „geschockt“ und „traurig“ von der Nachricht.

Auch dass Helene Fischer bereits einen neuen Freund hat, können manche nicht fassen. „10 Jahre Beziehung, Treue etc. ... aber dann gleich einen neuen Mann an deiner Seite. So tief kann die Liebe nicht gewesen sein. Alles Gute!“, schreibt ein enttäuschter Fan.

Wenn man so eng zusammen arbeitet, kann es schon mal funken

Die Fans fragen sich jetzt: wer ist dieser Neue an Helene Fischers Seite? Der Sender RTL wusste es angeblich zuerst: es soll sich um den Tänzer und Luftakrobaten Thomas Seitel handeln. Er war mit der Sängerin auf Tour und wirbelte sie bei ihren Tanz- und Akrobatikeinlagen durch die Luft. Der Diplom-Sportwissenschaftler gehört schon seit Längerem zur Bühnen-Crew der Musikerin und sorgt mit seinen akrobatischen Performances wohl nicht nur bei seiner neuen Freundin für Herzklopfen. Und wenn man buchstäblich so eng zusammen arbeitet, kann es schon mal funken. Helene, die ihr Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushält, gibt auch jetzt nicht viele Details preis. Sie hat lediglich bestätigt: „Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“ Die Homepage des Künstlers ist nicht öffentlich zugänglich – womöglich aufgrund der vielen Zugriffe und Anfragen seit der Nachricht – man kann also nicht allzu viel über ihn heraus finden, nicht einmal sein Alter. Bei Instagram gibt es keinen offiziellen Account des Künstlers, lediglich Fanseiten. Dort hat ein Fan dieses Bild gepostet:

Sogar einen offiziellen Fanclub hat der Künstler. Da findet sich zum Beispiel dieser Post:

Ob Helene damit die bessere Wahl getroffen hat, liegt im Auge des Betrachters. Es kommt ja auch nicht nur auf das Äußere an, sondern auf die tiefen Gefühle, wie uns Helene Fischer ja ständig vorsingt. Und wer weiß, vielleicht ist das alles auch nur das Ende einer großen Täuschung? Schließlich wird schon lange gemunkelt, dass die Beziehung von Helene Fischer und Florian Silbereisen nur ein Mediengag, und Silbereisen gar nicht an Frauen interessiert sei. Auf Twitter wurde schon gelästert, dass nun wohl der 10-Jahres-PR-Vertrag ausgelaufen sei: