Michelle Hunziker (48) ist im Mai nicht nur als eine der Moderatorinnen des Eurovision Song Contests in Basel im TV präsent. Sie geht Ende Mai auch mit der Rateshow "Wer isses?" an den Start. ProSieben hat jetzt den neuen Sendeplatz und die Promi-Gäste für Staffel zwei verkündet.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, werden die neuen Folgen ab Mittwoch, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen sein. Bisher zeigte man die Sendung immer dienstags zur Primetime. Doch auf diesem Sendeplatz läuft jetzt immer "TV total". In der neuen Staffel ist erstmals Michelle Hunziker als Team-Captain neben Chris Tall (33) zu sehen.

Lesen Sie auch

Wie im Oktober 2024 bekannt wurde, wird Hunziker Ralf Schmitz (50) ersetzen, der noch in Staffel eins gegen Tall und jeweils einen Star angetreten war. "Ich liebe Rätselraten", gab die Moderatorin damals in einem ProSieben-Statement an. In der Sendung baue sie "voll auf meine weibliche Intuition - so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht!"

Diese Promis raten mit

In der Primetime-Show müssen die Teams in verschiedenen Rubriken skurrile Eigenschaften von ihnen zuvor unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten erraten. Gemeinsam mit einem wechselnden Promi-Rategast spielen die Teams jeweils um ein Preisgeld für den eigenen Zuschauerblock. Moderiert wird die Sendung, die erstmals im Februar 2024 lief, erneut von Steven Gätjen (52).

Fünf neue Folgen wurden angekündigt. Zum Auftakt bekommen Hunziker und Tall Annette Frier und Janine Kunze zur Seite gestellt. Am 11. Juni werden Steffen Henssler und Riccardo Simonetti zu Ratefüchsen, Benni und Dennis Wolter treten am 18. Juni an. Die Musiker Smudo und Sasha raten am 25. Juni mit und am 2. Juli ist der Scharfsinn von Özcan Cosar und Martin Klempnow gefragt.