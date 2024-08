Wer ihn bei der Prüfung ersetzt: Erstmals Sendung ohne ihn: Dschungelcamp-Star Dr. Bob ist krank

1 Dr. Bob fehlte in keiner Dschungelcamp-Ausgabe. Foto: RTL

Dr. Bob ist krank und verpasst die erste Dschungelprüfung seit Beginn der Realityshow. An Tag 14 muss er ersetzt werden - und er fällt noch länger aus.











Link kopiert



Das gab's noch nie: eine Dschungelprüfung ohne Dr. Bob! An Tag 14 der Legenden-Staffel, die derzeit bei RTL+ und RTL ausgestrahlt wird, war es nach 20 Jahren so weit. Robert "Bob" McCarron (74), wie der in London geborene Australier gebürtig heißt, musste sich für die Show krankmelden. Dr. Bob ist seit der ersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2004) im Einsatz.