Wer hätte das gedacht?: Michael Douglas gratuliert Catherine Zeta-Jones zum 25. Hochzeitstag

Seit 25 Jahren gehen Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones als Ehepaar durchs Leben. Das besondere Datum hat der Hollywoodstar jetzt auf Instagram gefeiert.

Am 18. November 2000 gaben sie sich in New York vor Stars wie Brad Pitt (61) oder Sir Anthony Hopkins (87) das Jawort. Heute feiern die Hollywoodstars Catherine Zeta-Jones (56) und Michael Douglas (81) ihren 25. Hochzeitstag. Zum Meilenstein postete Douglas auf Instagram ein farbenfrohes Bild des Paares. "Alles Gute zum 25. Hochzeitstag, meine liebe Catherine. Wer hätte das gedacht? Mit aller Liebe, Michael", schreibt der 81-Jährige in dem sozialen Netzwerk, gefolgt von einem Herz-Emoji.

Pärchenfoto aus dem Jahr 1999 Die gemeinsame Aufnahme von Zeta-Jones und Douglas datiert aus dem Jahr 1999 und damit noch aus der Zeit vor ihrer Eheschließung. Die heute 56-jährige Zeta-Jones trägt auf dem Bild ein gelbes, ärmelloses Kleid, Douglas einen marineblauen Anzug samt gemusterten Hemd. Das Foto aus der Anfangszeit ihrer Beziehung entstand bei der Premiere der Komödie "Die Muse".

Douglas und Zeta-Jones schlossen im Plaza-Hotel am Central Park den Bund fürs Leben. Die Hochzeitsfeier am 18. November soll umgerechnet 2,5 Millionen Euro gekostet haben. Der heute 25-jährige Sohn Dylan kam drei Monate vor der Hochzeit im Jahr 2000 zur Welt. Tochter Carys (22) folgte drei Jahre nach dem Jawort.

Catherine Zeta-Jones kann Hochzeitstag nicht mit Michael Douglas feiern

"Unsere Kinder sind die Freude unseres Lebens", sagte Zeta-Jones bei der Promo-Tour zur Netflix-Serie "Wednesday" im Gespräch mit "Entertainment Tonight". "Beide haben ihren Abschluss in der Tasche und bringen sehr viel Freude in unser Leben."

Ihren Hochzeitstag wird Zeta-Jones jedoch nicht mit Ehemann Michael Douglas verbringen können, verriet sie "The Sun" schon im August. Denn derzeit steht sie für die dritte Staffel von "Wednesday" vor der Kamera. Hier spielt Zeta-Jones die Figur Morticia Addams, Mutter der von Jenna Ortega (23) verkörperten Hauptfigur Wednesday.