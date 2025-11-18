Wer folgt auf Bernhard Bühler?: Sieben Männer bewerben sich ums Bürgermeisteramt in Oppenweiler

Sieben Männer wollen die Nachfolge von Bernhard Bühler antreten und Bürgermeister der Gemeinde Oppenweiler werden. Am Montag stellten sie sich der Öffentlichkeit vor.
In Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) wird ein neuer Bürgermeister gesucht. Bernhard Bühler (parteilos), seit sieben Jahren im Amt, hatte im Sommer erklärt, aus persönlichen Gründen nicht erneut zu kandidieren. „Meine Ressourcen sind endlich“, sagte er damals. Seine Entscheidung verändert die Neuwahl am 30. November deutlich, denn Oppenweiler geht ohne Amtsinhaber in die Abstimmung.