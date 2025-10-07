Wer findet die große Liebe?: Bauer sucht Frau startet im November in die neue Staffel

Am 3. November startet bei RTL die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau". Moderatorin Inka Bause bringt erneut einsame Herzen zusammen - und die neue Kandidatenrunde ist bunt gemischt: von der 28-jährigen Pferdewirtin bis zum 74-jährigen Hühnerbauern.
Herzklopfen garantiert! Am 3. November startet die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Moderatorin Inka Bause (56) macht sich dann wieder auf die Suche nach dem Liebesglück für einsame Herzen auf dem Land. Diesmal mit dabei: elf Bauern und zwei Bäuerinnen zwischen 22 und 74 Jahren. RTL zeigt zunächst vier Folgen immer montags um 20:15 Uhr, die restlichen acht dann im Doppelpack montags und dienstags. Auf RTL+ gibt es alle Episoden bereits eine Woche vorab.