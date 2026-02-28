Wer holt das Ticket nach Wien? Beim Deutschen ESC-Vorentscheid 2026 treten neun Acts an, um Deutschland am 16. Mai beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Von Pop bis Elektro, von etablierten Stars bis Newcomer - die Musikerinnen und Musiker im Check.
Am 16. Mai steigt in Wien das große ESC-Finale - doch wer darf für Deutschland auf die Bühne? Beim nationalen Vorentscheid 2026 treten neun Acts gegeneinander an, um das Publikum und die Jury zu überzeugen. Wer ist dabei und welche Songs werden performt?