Wer bestimmt, was Recht ist?: Nichts als die Wahrheit - der Tatort zum Odenthal-Jubiläum

1 Eine Geiselnahme beschäftigt TV-Kommissarin Lena Odenthal. Foto: Benoît Linder/SWR /dpa

Ein Jurist wird in seiner Kanzlei erschossen. Wirklich von einem Einbrecher? Die dienstälteste «Tatort»-Kommissarin Lena Odenthal und ihr Team geraten bei den Ermittlungen zwischen die Fronten.











Link kopiert



Ludwigshafen - Der Satz "Gleiches Recht für alle" gilt nicht für alle. Das ist in der bitteren Jubiläumsfolge der dienstältesten "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) früh klar. Ist Wahrheit nur, was man durchsetzen kann? Diese Frage ist in einer zunehmend zersplitterten Gesellschaft hochaktuell. "Dein gutes Recht" heißt der 80. Odenthal-"Tatort", den das Erste am Sonntag (27. Oktober) um 20.15 Uhr zeigt. Darin lotet Deutschlands TV-Dauerbrenner das Rechtssystem als Rückgrat einer Gesellschaft kompromisslos aus.