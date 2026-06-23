Wenn Zellen etwas fühlen: Körber-Preis für erstaunliche Erkenntnisse zu Zellen

Sara Wickström hat entdeckt, dass Körperzellen auf Druck reagieren und so einzelne Gene an- oder ausgeschaltet werden können. Diese bahnbrechende Erkenntnis könnte bald im Kampf gegen Krebs helfen.
Hamburg/Münster/Helsinki - Für ihre Entdeckung von verblüffenden Reaktionen der Zellen erhält die in Münster und Helsinki forschende Medizinerin Sara Wickström den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 2026. Die 50-Jährige hat herausgefunden, dass Zellen auf mechanischen Druck oder Zug reagieren und bestimmte Gene an- oder abschalten, wie die Körber-Stiftung in Hamburg mitteilte. Der Forschungspreis ist mit einer Million Euro dotiert.