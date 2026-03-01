Das Netz feiert Trends wie die 10-Step-Skincare-Routine. Doch übermäßige Hautpflege kann großen Schaden anrichten - und sogar zu Unreinheiten führen. Daran erkennt man, dass die Haut überlastet ist.
Besonders in den kalten Monaten ist es wichtig, seiner Haut die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Doch so gut ihr Skincare tut, so viel Schaden kann sie auch anrichten. Wer seine Pflege-Routine überlädt oder die falschen Produkte zusammen anwendet, bringt seine Haut an die Belastungsgrenze. Das lässt sich an einigen Warnzeichen erkennen.