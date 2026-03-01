Das Netz feiert Trends wie die 10-Step-Skincare-Routine. Doch übermäßige Hautpflege kann großen Schaden anrichten - und sogar zu Unreinheiten führen. Daran erkennt man, dass die Haut überlastet ist.

Besonders in den kalten Monaten ist es wichtig, seiner Haut die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Doch so gut ihr Skincare tut, so viel Schaden kann sie auch anrichten. Wer seine Pflege-Routine überlädt oder die falschen Produkte zusammen anwendet, bringt seine Haut an die Belastungsgrenze. Das lässt sich an einigen Warnzeichen erkennen.

Anzeichen und Auslöser von überpflegter Haut Überpflegte Haut ist oft gerötet. Vor allem sensible Haut ist von zu viel Pflege überfordert oder reagiert empfindlich auf bestimmte Produkte. Menschen mit diesem Hauttyp sollten herausfinden, was ihre Haut reizt. Auch wenn die Haut spannt oder juckt, sollte das Ausmaß der Hautpflege überdacht werden. Wer zu aggressive Cleanser benutzt oder sie zu oft anwendet, riskiert ebenfalls Irritationen. Eine übermäßige Reinigung kann zudem zu stark öliger Haut führen. Denn wird der Haut viel Öl entzogen, regt das die Talgproduktion an.

Aber auch trockene, schuppige Haut sollte ernst genommen werden. Eine geschädigte Hautbarriere kann Feuchtigkeit nicht mehr richtig einschließen und bietet keinen umfassenden Schutz mehr gegen äußere Reize. Deshalb neigen Personen mit überpflegter Haut auch zu Pickeln.

Was hilft und wann muss man zum Dermatologen?

Besonders ernst wird es, wenn ein Ausschlag auftritt. Dann kann es sich um die periorale Dermatits handeln, auch als Mundrose bekannt. Die entzündliche Hauterkrankung geht mit einigen der bereits genannten Symptomen - wie spannender, geröteter oder schuppiger Haut - einher. Daneben zeigt sie sich durch Pusteln, die sich im Mundbereich bilden und auf andere Bereiche ausbreiten können. Dann ist ein Besuch beim Dermatologen unvermeidbar.

Ist die Haut nur überpflegt, kann man selbst einiges tun. Ein Pflege-Reset hilft: Unnötige Produkte fallen weg und nur eine Creme, ein reinigendes Produkt und Sonnenschutz werden aufgetragen. Außerdem wird die Häufigkeit reduziert, damit sich die Haut erholen kann.