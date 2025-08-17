Wenn Opa Hilfe braucht: Tropft der Wasserhahn in Stuttgart, springt Dirk gratis für die Familie ein

Eine kaputte Glühbirne oder Balkontür: Kleinigkeiten, die Senioren das Leben aber unendlich schwermachen können. Die Diakoniestation Stuttgart schickt jetzt einen Hausmeister.
Drei Minuten benötigt Dirk, und das Problem, das anderthalb Jahre bestand, existiert nicht mehr. Ein paar Griffe mit der Rohrzange, und der neue Auslaufhahn ist montiert. Gerd Johannßen ist im Glück. Der 66-Jährige Stuttgarter hat MS, seine Verwandtschaft lebt in Schleswig-Holstein und hätte nicht eben mal in Stuttgart aushelfen können. Jetzt hat Dirk den Job erledigt. Schnell, unkompliziert – und vor allem kostenfrei.