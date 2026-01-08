Wenn Klassik auf Jazz trifft: Von Shanghai geht es direkt nach Leonberg
1
Chinesische-deutsche Begegnung: Tian Jiang und Dennis Müller spielen 24. Januar in Leonberg. Foto: Simon Granville

Tian Jiang, ein renommierter Pianist aus China, und der „jazzende Pfarrer“ Dennis Müller treten am 24. Januar gemeinsam in der Stadthalle auf. Wie kam es dazu?

Tian Jiang ist viel und lange unterwegs. Im Herbst gastierte der chinesische Pianist in den großen Hallen der USA, darunter in der legendären Carnegie Hall in New York. Direkt danach brach er in Richtung Asien auf. Ob in seiner Heimatstadt Shanghai oder in Peking: In vielen chinesischen Metropolen gab Jiang im Dezember und rund um Neujahr gefeierte Konzerte.

 

Der Pianist ist mit einer Gerlingerin verheiratet

In diesen Reigen der illustren Konzertsäle reiht sich nun die Stadthalle in Leonberg ein. Warum das? Tian Jiang hat sein privates Glück in Deutschland gefunden und ist mit einer Gerlingerin verheiratet. Über die Familienbande hat der klassische Pianist Dennis Müller kennengelernt, besser bekannt als „jazzender Pfarrer“, der früher in Leonberg und jetzt in Ludwigsburg tätig ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Internationaler Ausnahmepianist Tian Jiang: Aus dem roten China über New York nach Gerlingen

Internationaler Ausnahmepianist Tian Jiang Aus dem roten China über New York nach Gerlingen

Der chinesisch-amerikanische Ausnahmepianist Tian Jiang hat nach einer beeindruckenden Karriere in den USA seine Liebe und seinen Heimathafen in Gerlingen gefunden. Doch in der Welt unterwegs ist er immer noch.

Beide verstehen sich nicht nur menschlich, sondern auch musikalisch. Und deshalb spielen auch beide gern zusammen. Immer dann, wenn Tian Jiang mal wieder im Lande ist. Vor zwei Jahren verzauberten sie das Publikum in der Leonberger Stadthalle, im vergangenen Jahr die Menschen in der Ludwigsburger Friedenskirche.

Improvisationen, in denen sich Jazz und Klassik begegnen

Am Samstag, 24. Januar, geben sich der Chinese und der Deutsche wieder in Leonberg die Ehre. Tian Jiang ist gerade aus Asien zurückgekehrt und entspannt sich mit seiner Familie daheim in Gerlingen. Quasi zum Erholungsprogramm gehört das gemeinsame Konzert mit Dennis Müller in der Stadthalle. Der renommierte Pianist aus China spielt unter anderem Werke von Chopin und Rachmaninow. Mit dem musikalischen Kollegen aus der Kirche gibt es zudem Improvisationen, in denen sich Jazz und Klassik begegnen.

Klassik meets Jazz: Samstag, 24. Januar, 19.30 Uhr, Stadthalle, Leonberg, Römerstraße 101. Karten gibt es über Eventim.

 