Wenn Klassik auf Jazz trifft: Von Shanghai geht es direkt nach Leonberg

Tian Jiang, ein renommierter Pianist aus China, und der „jazzende Pfarrer“ Dennis Müller treten am 24. Januar gemeinsam in der Stadthalle auf. Wie kam es dazu?
Tian Jiang ist viel und lange unterwegs. Im Herbst gastierte der chinesische Pianist in den großen Hallen der USA, darunter in der legendären Carnegie Hall in New York. Direkt danach brach er in Richtung Asien auf. Ob in seiner Heimatstadt Shanghai oder in Peking: In vielen chinesischen Metropolen gab Jiang im Dezember und rund um Neujahr gefeierte Konzerte.