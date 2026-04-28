Wenn Kinder alleine verreisen: Reisen ohne Eltern? Worauf Erziehungsberechtigte achten sollten

Ein Urlaub ohne Mama und Papa ist ein großer Schritt, sowohl für die jungen Reisenden als auch für die Erziehungsberechtigten. Darauf sollten Eltern achten.
Viele Kinder und Jugendliche würden im Urlaub gerne Abenteuer mit Freundinnen und Freunden erleben, statt eine langweilige Woche mit Mama und Papa zu verbringen. Egal ob Ferien bei Verwandten im Ausland, ein Ferienlager oder eine erste Tour mit Freunden: Damit unterwegs alles glatt läuft, sind eine gründliche Vorbereitung und die richtigen Dokumente ratsam.