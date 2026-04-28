Wenn Kinder alleine verreisen: Reisen ohne Eltern? Worauf Erziehungsberechtigte achten sollten

Ein Urlaub ohne Mama und Papa ist ein großer Schritt, sowohl für die jungen Reisenden als auch für die Erziehungsberechtigten. Darauf sollten Eltern achten.

Viele Kinder und Jugendliche würden im Urlaub gerne Abenteuer mit Freundinnen und Freunden erleben, statt eine langweilige Woche mit Mama und Papa zu verbringen. Egal ob Ferien bei Verwandten im Ausland, ein Ferienlager oder eine erste Tour mit Freunden: Damit unterwegs alles glatt läuft, sind eine gründliche Vorbereitung und die richtigen Dokumente ratsam.

Ab wann dürfen Kinder alleine reisen? Eine einheitliche gesetzliche Altersgrenze gibt es in Deutschland nicht. Wann ein Kind nach Ansicht der Eltern reif genug für die erste Reise ohne Begleitung ist, hängt von der individuellen Persönlichkeit ab. Auch das gewählte Verkehrsmittel spielt eine Rolle. In den Zügen der Deutschen Bahn dürfen Kinder beispielsweise grundsätzlich bereits ab sechs Jahren ohne Begleitung mitfahren.

Beim Anbieter Flixtrain hingegen gilt laut einer Hilfeseite des Unternehmens: Bis zum sechsten Lebensjahr muss immer ein Erwachsener dabei sein. Zwischen sechs und 14 Jahren dürfen Kinder und Teenager mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten alleine verreisen, wenn es sich um Inlandsstrecken ohne Umstieg sowie Fahrten zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr handelt. Ab einem Alter von 15 Jahren dürfen Jugendliche hier grundsätzlich uneingeschränkt verreisen.

Bei Flugreisen variieren die Regelungen ebenso je nach Fluggesellschaft. Bei der Lufthansa dürfen Kinder zwischen fünf und elf Jahren etwa alleine fliegen, wenn ein Betreuungsservice gebucht wird. Auch KLM bietet etwa einen entsprechenden Begleitservice, der für allein reisende Kinder zwischen fünf und 14 Jahren zusätzlich zum Ticket gebucht werden muss. Bei British Airways dürfen Kinder unter 14 Jahren nicht alleine verreisen. Vor einer Buchung sollten sich Eltern also stets informieren, ob das eigene Kind überhaupt an Bord gelassen wird oder ob bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen.

Wann soll eine Einverständniserklärung mit ins Gepäck?

Reist ein Kind ohne Erziehungsberechtigte ins Ausland, sollte unbedingt eine schriftliche Einverständniserklärung mit ins Gepäck. Das gilt auch dann, wenn das Kind nur mit einem Elternteil, mit den Großeltern oder mit Freunden unterwegs ist. Aus der formlosen Erklärung sollte laut Auswärtigem Amt hervorgehen, dass die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten mit der Reise einverstanden sind. Dies hat den Hintergrund, dass die Grenzpolizei so prüfen kann, dass es sich beispielsweise nicht etwa um eine Kindesentziehung handelt.

Das Ministerium empfiehlt, dass folgende Angaben in der Einverständniserklärung gemacht werden: Personalien der minderjährigen Person, Personalien und Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten, Personalien eventuell volljähriger Begleitpersonen und die Reiseroute. Beigefügt werden sollten demnach zudem eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes sowie eine Kopie der Ausweisdatenseite der Sorgeberechtigten - besonders dann, wenn die Nachnamen voneinander abweichen.

Je nach Zielland hängt es davon ab, ob Unterschriften auf einer Einverständniserklärung beglaubigt werden sollten und ob die Beglaubigung aus Deutschland im Zielland anerkannt wird. Es könnte demnach etwa auch empfehlenswert sein, eine Übersetzung der Erklärung in die jeweilige Landessprache, beispielsweise durch ein Übersetzungsbüro, mitzugeben.

Praktische Tipps für entspannte Reisen

Damit beim ersten Solo-Trip nichts schiefgeht, sollten Erziehungsberechtigte folgende Punkte beachten.

Entscheidungen mit dem Kind treffen: Eltern sollten zusammen mit dem Nachwuchs zunächst klären, um welche Art von Reise es sich überhaupt handelt. Außerdem sollten wichtige Eckpfeiler geklärt werden. Wer wird beispielsweise dabei sein?

Kleiner anfangen: Es kann von Vorteil sein, wenn das erste Reiseziel nicht allzu weit entfernt und nicht im Ausland liegt. Das Kind bleibt in einer Umgebung, in der die gewohnte Sprache gesprochen wird. In Notsituationen können Eltern sich vielleicht sogar ins Auto setzen, um möglichst schnell bei Sohn oder Tochter zu sein. Daher können sowohl Kinder als auch Erziehungsberechtigte womöglich mit weniger Bedenken an die Sache herangehen.

Ablauf besprechen: Vom Check-in über den Flug bis hin zur Ankunft sollte das Kind wissen, was es erwartet oder worauf es besonders achten muss. Auch sollte unbedingt geklärt sein, wie sich das Kind bei Notfällen verhalten sollte.

Erreichbarkeit sicherstellen: Telefonnummern der Sorgeberechtigten und einer Kontaktperson am Zielort gehören griffbereit ins Handgepäck. Außerdem sollte geklärt werden, wie häufig sich das Kind bei seinen Eltern melden soll.

Alle Dokumente und Geld mitgeben: Reisepass oder Personalausweis, Ticket, Einverständniserklärung und gegebenenfalls Visum gehören ebenso dazu wie etwa die Versichertenkarte. Ratsam ist auch ein Zettel mit besonderen gesundheitlichen Vermerken, etwa ob das Kind starke Allergien oder Erkrankungen hat. Natürlich sollte auch ausreichend Geld mitgegeben werden.

Mit guter Vorbereitung zum gelungenen Abenteuer

Eine eigenständige Reise kann das Selbstvertrauen junger Menschen stärken und unvergessliche Erlebnisse schenken. Mit einer sorgfältigen Planung können Risiken minimiert werden und dem Trip ohne elterliche Begleitung sollte nichts im Weg stehen.