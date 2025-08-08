Wenn ich zahnlos bin: Eddie Murphy rechnet frühestens im hohen Alter mit einem Oscar

Eddie Murphy rechnet nicht mit Academy-Award-Ehren - zumindest nicht in absehbarer Zeit. Der Komödiensuperstar ist überzeugt: Seine Oscar-Trophäe gibt's erst als Ehrung im hohen Alter.
Comedy-Legende Eddie Murphy (64) hat eine klare Vorstellung davon, wann er endlich seinen ersten Oscar in den Händen halten wird: "Wenn ich wirklich alt bin. Und ich werde sagen: Vielen Dank für diese wunderbare Ehre. Ich werde alt sein und keine Zähne mehr haben. Ich finde es cool, meinen Ehrenoscar zu bekommen, wenn ich 90 bin", scherzte der US-Star im Interview mit "Sky News".