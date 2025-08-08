Wenn ich zahnlos bin: Eddie Murphy rechnet frühestens im hohen Alter mit einem Oscar

Eddie Murphy rechnet nicht mit Academy-Award-Ehren - zumindest nicht in absehbarer Zeit. Der Komödiensuperstar ist überzeugt: Seine Oscar-Trophäe gibt's erst als Ehrung im hohen Alter.

Comedy-Legende Eddie Murphy (64) hat eine klare Vorstellung davon, wann er endlich seinen ersten Oscar in den Händen halten wird: "Wenn ich wirklich alt bin. Und ich werde sagen: Vielen Dank für diese wunderbare Ehre. Ich werde alt sein und keine Zähne mehr haben. Ich finde es cool, meinen Ehrenoscar zu bekommen, wenn ich 90 bin", scherzte der US-Star im Interview mit "Sky News".

Komödienkönig ohne Trophäensammlung

Dabei ist Murphy einer der größten Comedy-Stars überhaupt. Seit seinem Durchbruch bei "Saturday Night Live" 1980 hat er sich durch Franchise-Erfolge wie "Beverly Hills Cop" und "Shrek" unsterblich gemacht. Trotzdem wurde er bisher nur einmal für einen Oscar nominiert: 2007 für "Dreamgirls" - als Schauspieler Alan Arkin (1934-2023) für "Little Miss Sunshine" gewann.

"Die Filme sind zeitlos und sie sind besonders. Jahrelang laufen diese Filme und haben kommerziellen Erfolg. Du verdienst viel Geld und die Leute lieben es, also denkst du gar nicht daran: 'Ich habe keine Trophäe gewonnen.' Die Reaktion der Menschen und dass der Film Bestand hat, das ist die Trophäe", erklärte Murphy seine gelassene Haltung zu fehlenden Auszeichnungen.

Comedy verdient mehr Respekt

In seinem neuen Projekt "The Pickup" geht es in der es um zwei Geldtransporter-Fahrer. Keke Palmer (31) und Pete Davidson (31) spielen neben ihm die Hauptrollen. Besonders Palmer schwärmt von Murphys Können: "Es ist sehr schwer, Menschen zum Lachen zu bringen."

Keke Palmer sieht in der fehlenden Oscar-Anerkennung für Murphy ein grundsätzliches Problem: "Fehlende Anerkennung und Unterbewertung und all diese Dinge nerven mich ein wenig, weil ich denke, dass die Wirkung wirklich das Wichtigste ist, also wie Menschen von deiner Arbeit bewegt wurden, was man nicht wirklich mit einem Preis oder irgendetwas anderem messen kann", wird sie zitiert.