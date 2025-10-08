Wenn es immer wärmer wird: Was blüht der deutschen Landwirtschaft?

Wer an die Zukunft der Landwirtschaft denkt, muss sich klarmachen: Der Klimawandel kommt – und verändert, was auf den Feldern passiert. Sind die deutschen Höfe darauf vorbereitet?
Sie ist nur etwas größer als eine Murmel. Doch Nils Tolle klingt zufrieden, als er die kleine Kugel aus ihrer Hülse pult. Seine Finger ziehen eine Erbse hervor, gleichmäßig rund und ockerfarben. „Das ist eine schöne Größe“, sagt er und drückt auf die Schale. „Und schön hart.“ Auf seiner Handfläche liegt eine Kichererbse, gewachsen in Fürstenwald in Hessen.