Im Januar 2020, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown, hatte meine Mutter eine Alzheimer-Diagnose erhalten. Für sie und meinen Vater war das natürlich ein Schock. Dann kamen die Corona-Beschränkungen. Meine jüngere Schwester und ich gaben uns sehr viel Mühe, die Betreuung für meine Mutter schnellstmöglich zu organisieren. Doch die Zeit ohne soziale Kontakte konnten wir nicht ganz abfedern. Während des Lockdowns saß mein Vater nur zu Hause, kümmerte sich um meine Mutter. Mit uns war er nur über Telefon verbunden. Das tat ihm nicht gut. Durch Corona sind immer mehr soziale Kontakte weggebrochen. Viele alte Bekannte haben sich auch durch die Alzheimer-Erkrankung meiner Mutter zurückgezogen. Nur wenige blieben.

Mein Vater war ein sehr kultivierter, gebildeter Mann, der Konversationen brauchte. Aber er war gleichzeitig sehr introvertiert und still. Er war nie in der Lage, um Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen. Einmal am Tag kam ein Pflegedienst, um meiner Mutter ihre Medikamente zu geben. Selbst das lehnte mein Vater ab. Als dann die Einschränkungen wieder lockerer wurden, hatten wir eine Haushaltshilfe, die super war. Sie erledigte die Einkäufe, putzte und bügelte. Das rettete uns.

Tortur einer Alzheimer-Kranken

Eine Alzheimer-Erkrankung geht nur in eine Richtung: abwärts. Der Zustand meiner Mutter wurde immer schlechter. Wir als Kinder waren ratlos. Dann passierte etwas, das meinen Vater vollkommen traumatisierte. Im Dezember 2022, kurz vor Weihnachten, erlitt meine Mutter eine Hirnblutung. Er fand sie reglos im Bett, die Haushälterin rief den Notarzt. Darauf folgte eine regelrechte Krankenhaus-Odyssee. Sie öffneten meiner Mutter den Schädel, operierten sie. Dann wurde sie von einer Klinik in die andere transportiert. Als meine Schwester und ich ins Krankenhaus gingen, um sie zu besuchen, wusste das Pflegepersonal zunächst nicht, wo sie ist. Sie teilten uns später mit, dass sie in ein anderes Krankenhaus verlegt worden war. Dort fanden wir sie. Ihr Arm war bis zur Armbanduhr blutig gestochen mit Nadeln. Wieso man einer Alzheimer-kranken Frau diese Tortur auferlegen muss, verstehe ich nicht.

Schnell ist die Mutter ein kompletter Pflegefall

Danach war klar, dass sie nicht mehr nach Hause konnte. Es war einfach nicht mehr zu stemmen. Wir fanden einen Kurzzeitpflegeplatz, der sehr schnell zum Langzeitpflegeplatz wurde. Damit kehrte etwas Ruhe ein. Meine Mutter war von da an ein kompletter Pflegefall. Mein Vater fuhr täglich zu ihr, um ihr Essen zu bringen und sich mit ihr zu unterhalten. Auch meine Schwester und ich kamen oft. Ich brachte ihr Enkelkind, meine Tochter, mit.

Damals merkte ich bereits, dass mein Vater sich verändert. Er war nicht mehr gesprächig. Er war zwar schon immer introvertiert, aber so ruhig war er noch nie. An vier Tagen in der Woche war die Haushälterin da. Sie beruhigte uns immer etwas, meinte, dass es meinem Vater gut ginge. Doch dann traten auch bei ihm die ersten Symptome einer Demenz auf.

Erste Anzeichen: Der Vater findet sein abgestelltes Auto nicht wieder

Einmal fuhr er zu einem Hautarzt in einem anderen Stadtviertel. Er hatte die Adresse des Arztes nicht gefunden und wollte zurück zu seinem Auto. Doch auch das fand er nicht mehr. Meine Schwester und ich waren gerade auf der Arbeit. Er fuhr also mit der Haushälterin die Umgebung ab. Erst am nächsten Tag, beim zweiten Versuch, konnten sie das Auto wiederfinden.

Kurze Zeit später verlor er sein Auto zwei Wochen lang. Nur durch einen Zufall – einen Strafzettel für Falschparken – konnten wir es finden. Eines Tages bog er in einem Kreisverkehr falsch ab und verfuhr sich komplett, obwohl ihm diese Strecke vertraut war. Das war der Punkt, an dem meine Schwester und ich sagten: So geht es nicht weiter, wir müssen ihm das Auto wegnehmen. Wir hätten es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können, wenn er eines Tages einen Unfall baut und jemand dabei stirbt oder schwer verletzt wird.

„Wenn wir ihm das Auto wegnehmen, stirbt er“

Doch wir hatten auch große Bedenken. Ihm sein Auto wegzunehmen, war nun mal ein weiterer Schritt von Autonomie hin zu Abhängigkeit. Für einen freiheitsliebenden Menschen wie meinen Vater war das nicht leicht zu akzeptieren. Meine Schwester hatte vor allem eine Sorge: „Wenn wir ihm das Auto wegnehmen, kippt er um und stirbt.“

Doch es führte kein Weg daran vorbei. Es ereignete sich ein erneuter Vorfall. Mein Vater kam eines Morgens komplett übermüdet und dehydriert nach Hause. Die Haushälterin machte ihm Frühstück und Tee, woraufhin es ihm etwas besser ging. Die Vermutung meiner Schwester und mir: Er hatte sich verfahren und hat die Nacht im Auto verbracht, da er nicht mehr nach Hause fand.

Nach dem Tod meiner Mutter hatte er spürbar mit allem abgeschlossen. Sie wurde 79 Jahre alt. Wir hatten zwar nie eine Diagnose, sind aber davon überzeugt, dass er an Depressionen litt. Er war für nichts mehr zu begeistern. Nicht mal seine Kinder und Enkel konnten daran etwas ändern. Er war schon immer ein stiller Mensch gewesen, aber die Depression ließ ihn nahezu verstummen. Wenn wir ihn besuchten, hatte er immer eine Decke über den Beinen und beobachtete die Vögel draußen.

Er zog sich immer mehr aus der Gegenwart zurück. Er hatte mitbekommen, dass er immer eingeschränkter ist. Für einen intellektuellen Menschen wie ihn war es schlimm, akzeptieren zu müssen, dass das Werkzeug, das man am meisten nutzt – das Gehirn –, immer schlechter wird.

„Mein Vater war nie bereit, Hilfe anzunehmen. Dafür war er einfach zu stolz.“ Foto: Unsplash/Astrid Schaffner

Mein Vater war sehr stur. Wir versuchten, ihn in einer Tagespflege unterzubringen, damit er soziale Kontakte hat. Kurz nachdem wir ihn dort hingebracht hatten, rief uns die Betreuerin auf der Arbeit an und teilte uns mit, dass er nach Hause gehen wolle. Er hätte sein Haus in diesem Zustand niemals gefunden. Es waren diese Situationen, die emotionalen Stress in mir auslösten. Neben Kind, Familie, Beruf und Alltag sich noch um pflegebedürftige Eltern kümmern zu müssen, kann einen zermürben. Wir Töchter versuchten viel, aber unser Vater verweigerte alles. Letztlich war das seine Entscheidung. Ich hätte mir etwas anderes für ihn gewünscht. In der Generation meiner Eltern wurde nicht über Gefühle gesprochen. Mein Vater war ein sehr verkopfter Mensch und hatte einen schlechten Zugang zu seinen Gefühlen. Er war nie bereit, Hilfe anzunehmen. Dafür war er einfach zu stolz.

Vor allem tut es mir für mein Kind leid, dass es so früh die Großeltern verlor. Meine achtjährige Tochter hatte zu ihrem Opa ein engeres Verhältnis als zu ihrer Oma. Ich war sehr spät Mutter geworden, mit 42 Jahren. Dementsprechend wurden meine Eltern ältere Großeltern. Als meine Tochter geboren wurde, war meine Mutter bereits krank. Je älter meine Tochter wurde, umso mehr baute meine Mutter ab. Da war eine immer größere Distanz. Mit einem kleinen Kind kann man sich noch einfacher beschäftigen, ein größeres erfordert mehr Aktivität. Mein Vater war da noch fitter, ging mit ihr in den Garten, las ihr etwas vor, spielte mit ihr Ball. Er freute sich immer über sein Enkelkind, aber es war nicht genug, um ihn am Leben zu halten.

Meine Schwester und ich waren eines Abends bei ihm, um ihm zu sagen, dass wir das Auto mitnehmen. Mein Vater nahm es hin. Am nächsten Morgen brach er im Bad zusammen und war tot. Erst am Dienstagmorgen, einen Tag später, fand ihn die Haushälterin. Mein Vater lag auf dem gefliesten Fußboden, der Wasserhahn lief, das Frühstück stand noch auf dem Tisch. Er war 84 Jahre alt, als er starb. Es war nicht überraschend, aber doch sehr plötzlich für uns. Für meine Schwester war das besonders schlimm, da sie doch noch gesagt hatte: „Wenn wir ihm das Auto wegnehmen, kippt er um und stirbt.“ Und genauso kam es.

Meine jüngere Schwester und ich unterstützten uns immer gegenseitig. Letztlich hatten wir das Glück, dass unsere Eltern den Nachlass bereits zu Lebzeiten geregelt hatten und wir uns nie ums Erbe streiten mussten. Unser Elternhaus steht weiterhin leer. Wir sind gerade umgezogen. Wir hatten nie die Zeit, das Haus unserer Eltern auszuräumen. Das ist ein Projekt, das wir noch vor uns haben. Wir kommen kaum dazu, das Grab zu pflegen. Wir sind beide nicht vor Ort, das Grab wird von einer Gärtnerei gepflegt. Ich lasse mir einen Zwillingsstein des Grabsteins anfertigen und stelle mir ihn in den Garten, damit ich die beiden immer in Erinnerung habe.

Zur Trauer kommt der Stress durch Bürokratie

Meine Schwester und ich merkten erst im Nachhinein, als meine Eltern bereits verstorben waren, wie sehr uns das alles belastet hatte. Nicht nur durch die Krankheit selbst, auch durch die Bürokratie und die Arbeit, die dadurch anfiel. Hier ein Brief der Krankenversicherung, da eine E-Mail der Pflegeeinrichtung. Ich war täglich aktiv und präsent, funktionierte immer. Rückblickend muss ich sagen: Es ist schade, dass meine Eltern nicht mehr da sind und ihr Enkelkind nicht aufwachsen sehen können, aber es ist gut, dass meine Schwester und ich jetzt mit rund 50 Jahren noch mal neu starten können. Das macht den Abschied etwas einfacher.

Im November, bevor mein Vater starb, waren wir mit ihm zusammen noch mal in seinem Elternhaus zu Besuch. Die Familie hatte eine Schnapsbrennerei in der Eifel, ein uraltes Fachwerkhaus, das seit Generationen in Familienbesitz ist. Da merkte ich schon, dass es sich wie ein Abschied für ihn anfühlte. Wenige Wochen später verstarb er. Vielleicht auch mit einem Stück Klarheit im Kopf: Ich habe meinen Lebensauftrag erfüllt, jetzt kann ich in Frieden gehen.Aufgezeichnet von Stefanie Unbehauen.