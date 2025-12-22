Wenn ein Mensch fehlt: Zum ersten Mal allein über die Festtage – „Ich spüre die Leere der Wohnung“

Wie feiert man Weihnacht, wenn der Sohn in Haft, der Ehemann gestorben ist oder nun im Pflegeheim lebt. Drei Stuttgarter erzählen, wie sie dem Gefühl der Einsamkeit entgegentreten.
Helga Zimmer hat gewusst, dass es irgendwann geschehen wird. Sie ist 78 Jahre alt, eine Frau, die ihre Worte abwägt. Wie alle anderen Menschen in diesem Text trägt sie auch zum Schutz derer, über die sie sprechen, einen anderen Namen. Sie sagt: „Ich war innerlich darauf nicht vorbereitet. Obwohl ich gewusst habe, dass es kommen wird, war es ein ganz schwerer Schritt.“ Seit Anfang des Monats lebt ihr Mann, mit dem sie seit 40 Jahren verheiratet ist, in einem Pflegeheim. Er ist fast zehn Jahre älter als sie, hat vielerlei Krankheiten. Eine über Jahre langsam fortschreitende Demenz gehört dazu.