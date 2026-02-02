Die Beilsteinerin Ute Wanner begleitete ihre Mutter in deren letzter Lebensphase. Ihr half dabei ein Letzter-Hilfe-Kurs. Sie weiß: „Ich habe nichts falsch gemacht und nichts versäumt.“
„Ich wusste, die Last liegt auf mir – aber ich würde es jederzeit wieder genauso machen.“ Ute Wanner hat noch heute Tränen in den Augen, wenn sie an ihre im vergangenen Jahr verstorbene Mutter denkt. Doch zugleich ist sie glücklich darüber, dass sie sie bis zum letzten Atemzug begleitet hat: „Ich bin so ganz bei mir, ich weiß: Ich habe nichts falsch gemacht und nichts versäumt und konnte meine Mutter in Frieden gehen lassen. Der Kreis ist vollendet.“