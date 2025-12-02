Wenn die Person ihr guttut - super: Pietro Lombardi hätte nichts gegen neuen Partner für Ex Laura

Pietro Lombardi zeigt sich fünf Monate nach der Trennung von Laura Maria Rypa ganz gelassen. In einer Instagram-Fragerunde machte der Sänger deutlich: Ein neuer Partner an ihrer Seite würde ihn nicht stören.
Pietro Lombardi (33) überrascht seine Fans mit entspannten Worten über seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29). In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan vom Sänger wissen, ob es ihn stören würde, wenn seine ehemalige Partnerin einen neuen Mann an ihrer Seite hätte. "Nein, würde mich nicht stören. Warum auch?", antwortet Lombardi mit einem Lachsmiley.