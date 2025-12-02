Wenn die Person ihr guttut - super: Pietro Lombardi hätte nichts gegen neuen Partner für Ex Laura

Pietro Lombardi zeigt sich fünf Monate nach der Trennung von Laura Maria Rypa ganz gelassen. In einer Instagram-Fragerunde machte der Sänger deutlich: Ein neuer Partner an ihrer Seite würde ihn nicht stören.

Pietro Lombardi (33) überrascht seine Fans mit entspannten Worten über seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (29). In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan vom Sänger wissen, ob es ihn stören würde, wenn seine ehemalige Partnerin einen neuen Mann an ihrer Seite hätte. "Nein, würde mich nicht stören. Warum auch?", antwortet Lombardi mit einem Lachsmiley.

"Wenn die Person ihr guttut - super!", legt er auch noch nach. Auch wenn er Laura Maria Rypa nicht namentlich erwähnt, liegt auf der Hand, dass sich die Frage auf die Mutter zwei seiner Söhne bezieht.

Laura Maria Rypa will erst mal nicht daten

Doch selbst wenn Pietro Lombardi entspannt wäre - bisher steht bei seiner Ex ohnehin kein Dating auf dem Programm. Anfang Oktober hatte Rypa auf Instagram klargestellt, dass ein neuer Mann für sie derzeit keine Option sei. "Das steht für mich gerade absolut nicht im Raum und das möchte ich auch gar nicht", erklärte die Influencerin ihren Followern.

Ihre Prioritäten liegen woanders: bei den gemeinsamen Söhnen Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1). Für die beiden will sie ein stabiles Zuhause schaffen. "Es gibt aktuell so viele Dinge, die wichtiger sind, und da ist schlicht kein Platz für jemand anderen", betonte sie. Gleichzeitig räumte Rypa ein, dass die Gefühle für ihren Ex-Verlobten nicht einfach verschwunden seien - es gebe "immer noch viele Gedanken, viele Gefühle" und Momente, in denen sie zurückblicke.

Trennung nach turbulenter On-off-Beziehung

Mitte August 2025 hatte Rypa die Trennung von Pietro Lombardi offiziell gemacht, mit dem sie seit 2022 verlobt war. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", erklärte sie damals. Es ist nicht die erste Trennung für das On-off-Paar: Mehrere Mal trennten sie sich im Laufe der Jahre. Im Oktober 2024 eskalierte ein Streit so heftig, dass die Polizei einschreiten musste und die zweifache Mutter im Krankenhaus behandelt werden musste.

Trotz aller Turbulenzen betonen beide, dass sie ein gutes Verhältnis pflegen. "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so", stellte Rypa im Oktober im Gespräch mit RTL klar. Für die Trennung habe es keinen speziellen Grund gegeben, sondern Dinge, die sich über Jahre angestaut hätten.

Lombardi selbst machte Anfang November in einer weiteren Instagram-Story deutlich, dass er seinen Frieden gefunden habe und nicht ständig auf seine Ex angesprochen werden will geschweige denn ein Trennungs-Statement abgeben. "Wenn man doch wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen hat, muss man an keinen Status erinnern und immer wieder klarstellen, was ja ist. Ich weiß nicht was das bringen soll", wetterte er. "Sie ist in keiner Beziehung. [...] Ich bin in keiner Beziehung. Das ist der Stand. Und damit ist das Thema hiermit zu."