Wenn am Donnerstag in Stuttgart die Corona-Beschränkungen gelockert werden, dürften Schnelltests gefragt sein wie noch nie. Aber können die Teststellen die Nachfrage bewältigen? Ja, meinen Fachleute. Derzeit seien manche Teststationen nur zu zehn Prozent ausgelastet.









Stuttgart - In Stuttgart stellt sich die spannende Frage: Reichen die Kapazitäten an Schnelltests, wenn am Donnerstag der seit Längerem erste größere Öffnungsschritt in der Coronapandemie vollzogen wird. Hans-Jörg Wertenauer, Stuttgarter Hausarzt und Betreiber mehrerer Schnelltestzentren etwa auf dem Schlossplatz, kann sich „keine längere Knappheit vorstellen“ bei den Schnelltests, allenfalls kurzfristig und punktuell. So sei die Teststelle auf dem Schlossplatz derzeit nur zu etwa 40 Prozent ausgelastet. Statt der möglichen 2900 Tests am Tag werden dort zwischen 800 und 1400 vorgenommen. In seinen anderen Teststellen liege die Auslastung nur bei etwa zehn Prozent.