Wenn Ären enden: Diese Shows mussten 2025 ihre Publikumslieblinge ziehen lassen

2025 bedeutete auch Abschied nehmen: Zahlreiche beliebte TV-Shows mussten sich von ihren Publikumslieblingen verabschieden. Thomas Gottschalk, Reiner Calmund, Elton und andere zogen nach Jahrzehnten einen Schlussstrich unter ihre Formate.
Am Freitagabend (12. Dezember, 20:15 Uhr bei RTL) läuft die letzte Ausgabe "Ninja Warrior Germany" mit Frank Buschmann (61), der seit der Erstausstrahlung 2016 Teil des Moderationsteams war. Ein großer Verlust für alle Fans der Parcours-Show - und es ist nicht das einzige Ende einer Ära, das die TV-Zuschauer dieses Jahr verkraften mussten. Gleich mehrere Urgesteine der Unterhaltungsbranche zogen sich entweder endgültig aus dem Fernsehen zurück oder beendeten ihre langjährigen Formate, allen voran natürlich Thomas Gottschalk.