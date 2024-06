1 Das Neckar-Hochwasser sorgt ebenfalls für Ausfälle beim Neckar-Käpt’n. Foto: Steegmüller

Der Veranstalter von Flussfahrten fühlt sich von der Rathausspitze um Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper und der Tourismusgesellschaft im Stich gelassen. Die Stadt weist die Vorwürfe zurück. Fakt ist: das Neckar-Käpt’n-Angebot schrumpft deutlich.











Der geschäftsführende Gesellschafter des Neckar-Käpt’n, Jens Caspar, sieht sich von Stuttgart Marketing nicht ausreichend unterstützt. Die Vermarktungsgesellschaft sehe eine touristische Nutzung des Neckars als irrelevant an, kritisiert Caspar. Der Neckar-Käpt’n muss aus Kosterngründen sparen, wie das Unternehmen bereits vor Monaten mitgeteilt hatte. Deswegen soll das Angebot reduziert werden; von November an werden keine Linienfahrten mehr ab Ludwigsburg und Remseck angeboten, da die Linienfahrten nach Marbach eingestellt werden. Wie Caspar sagte, sei es ihm nicht gelungen, die Stadt zu überzeugen, dass der Neckar eine wichtige touristische Bedeutung habe. Für sein privates Unternehmen sei der Aufwand zu hoch, die Freizeitmöglichkeiten am Fluss adäquat zu vermarkten. Vergangenes Jahr hatte Caspar auf der Touristikmesse CMT für seine Idee geworben, die „touristischen Schätze am Neckar gemeinsam zu vermarkten“.