Leggings rufen sich 2026 wieder in Erinnerung. Doch anders als zuvor heißt es jetzt: Weg von sportlicher Athleisure-Wear, hin zu trendbewussten Looks. Plötzlich wirken die Hosen ganz elegant.

Athleisure ist den meisten seit Langem ein Begriff. Bislang blieb der Style vor allem aber das, was der Name verspricht: sportlich. Basketballsneaker werden mit Tennissocken getragen, Leggings mit Oversize-Hoodies, Jogginghosen mit Pufferjacken. Die Outfits sind praktisch und gemütlich, aber selten elegant. Das ist 2026 nicht mehr der Fall. Leggings werden zu entspannten und stilvollen Looks kombiniert.

Dem Outfit Dimension verleihen Grundsätzlich gilt: Die Leggings sollte in neutralen Tönen wie Schwarz, Mocha oder Champagner gehalten sein, um den eleganten City-Chic zu vermitteln. Da die Hosen sportlich wirken, muss das Top besonders chic ausfallen. Blusen mit Trompetenärmeln, transparente Spitzentops oder kantige Blazer passen gut zu engen Leggings. Auch die beliebten Funnel-Neck-Jackets sind ein guter Gegenspieler. Layering verleiht dem Look ebenfalls mehr Dimension. Das gelingt zum Beispiel mit einem Kaschmir-Pullover, einer Hemdbluse und einem Mantel. Stiefel sind dazu ein Muss.

Stylisch auf der Straße, sportlich im Gym

Wer in Richtung Fitnessstudio unterwegs ist, muss sein Sport-Outfit nicht in der Tasche verstauen. Flare Leggings und ein Bandeau-Top erhalten mit einer gecroppten Faux-Fur-Jacke ein Style-Upgrade. Ergänzt man einen dünnen Schal und einen Pillbox-Hut, entsteht ein reduzierter aber spürbar modischer Look. Die Sportschuhe müssen dabei in der Tasche bleiben. Stattdessen schlüpfen wir lieber in Heels.

Die eleganteste Form der Leggings

Steigbügel-Leggings wirken von Natur aus eleganter und machen es leichter, einen klassischen Look zu stylen. Aber auch hier darf ein Statement-Piece wie ein voluminöser Trenchcoat nicht fehlen. Mit einem unifarbenen Top, das zur Leggings passt, rückt er ganz in den Fokus. Flache Heels oder Ballerinas können schlicht ausfallen oder mit Animal Print Schwung ins Outfit bringen.