Leggings rufen sich 2026 wieder in Erinnerung. Doch anders als zuvor heißt es jetzt: Weg von sportlicher Athleisure-Wear, hin zu trendbewussten Looks. Plötzlich wirken die Hosen ganz elegant.
Athleisure ist den meisten seit Langem ein Begriff. Bislang blieb der Style vor allem aber das, was der Name verspricht: sportlich. Basketballsneaker werden mit Tennissocken getragen, Leggings mit Oversize-Hoodies, Jogginghosen mit Pufferjacken. Die Outfits sind praktisch und gemütlich, aber selten elegant. Das ist 2026 nicht mehr der Fall. Leggings werden zu entspannten und stilvollen Looks kombiniert.