1 Trotz hoher Kundenfrequenz schließt Mitte April die Postbank-Filiale an der Senefelderstraße. Foto: Archiv Lichtgut/Julian Rettig

Die Postbank-Filiale an der Senefelderstraße im Stuttgarter Westen macht Mitte April zu. Denn das Kundenverhalten habe sich verändert, sagt das Unternehmen. Stattdessen eröffnet bald ein „Toli Post und Büroshop“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Postbank setzt ihre Linie fort und schließt die nächste Filiale in Stuttgart. An der Senefelderstraße 49 gehen das letzte Mal am Donnerstag, 13. April, die Lichter an. Der Grund ist derselbe, der bislang zu zig anderen Schließungen führte. „Das Kundenverhalten hat sich geändert“, heißt es bei der Postbank. Der typische Service, den eine Bank anbiete, werde immer weniger nachgefragt. Ratenkredite, Baufinanzierung und Co. seien in den vergangenen Monaten weiter in den Hintergrund gerückt. „Wenn bei uns nur Briefe abgegeben und Pakete abgeholt werden, reicht das eben nicht“, erklärt ein Mitarbeiter der Postbank.

Allerdings wird nach einer etwa dreiwöchigen Pause im selben Gebäude wieder ein Post- und Paketdienstleister einziehen. Am Mittwoch, 3. Mai, ist die Eröffnung des Toli Post und Büroshop geplant. Auch einfache Postbank-Dienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen oder Überweisungen sollen dort möglich sein.

Die Postbank verweist nach der Schließung an der Senefelderstraße auf die nächstgelegenen Filialen der Postbank mit Vollsortiment an der Bolzstraße 3 und an der Möhringer Landstraße.